تايلاندقا بارۋ ءتارتىبى وزگەرەدى: قازاقستاندىق تۋريستەر نەنى ءبىلۋى كەرەك؟
استانا. KAZINFORM - تايلاند شەتەلدىك تۋريستەرگە قاتىستى ءبىرقاتار تالاپتى وزگەرتەدى. 15-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلدە ۆيزاسىز بولۋ مەرزىمى 60 كۇننەن 30 كۇنگە دەيىن قىسقارادى، ال ۆيزاسىز كىرە الاتىن مەملەكەتتەردىڭ ءتىزىمى قايتا قارالادى.
ۆيزاسىز ءجۇرۋ مەرزىمى 30 كۇنگە دەيىن قىسقارادى
قازاقستان جاڭا تىزىمگە ەنبەگەن. سونىمەن قاتار اۋەجايلاردا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلىپ، كەي جاعدايدا تىركەلگەن باگاجدى جولاۋشىنىڭ قاتىسۋىنسىز اشىپ تەكسەرۋگە رۇقسات بەرىلەدى. تايلاندقا ساپار جوسپارلاعان قازاقستاندىقتار ءبىلۋى ءتيىس نەگىزگى وزگەرىستەردى جيناقتادىق.
تايلاند بيلىگى شەتەلدىك ساياحاتشىلار ءۇشىن ۆيزاسىز ەلدە بولۋ مەرزىمىن قايتا قارادى. جاڭا ءتارتىپ بويىنشا تۋريستەرگە بەرىلەتىن ۆيزاسىز كەزەڭ بۇرىنعى 60 كۇننىڭ ورنىنا 30 كۇن بولادى.
وزگەرىس 15-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. تايلاند ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ءتيىستى قۇجاتى ەلدىڭ رەسمي باسىلىمى - «كورولدىك گازەتتە» جاريالانعان.
وسىلايشا، 2024-جىلعى 15-شىلدەدە قابىلدانعان بۇرىنعى ەرەجە تولىق كۇشىن جويادى. ول 93 ەل مەن اۋماقتىڭ ازاماتتارىنا تايلاندقا تۋريستىك نەمەسە قىسقامەرزىمدى ىسكەرلىك ساپارمەن كەلىپ، 60 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز بولۋعا مۇمكىندىك بەرگەن ەدى.
جاڭا قۇجاتقا تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى ءارى ىشكى ىستەر ءمينيسترى انۋتحين چانۆيراكۋن قول قويعان. قاۋلى رەسمي جاريالانعان كۇننەن كەيىن 15 كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. ۆيزاسىز بولۋ مەرزىمىن قىسقارتۋمەن قاتار، تايلاند بيلىگى جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن كىرە الاتىن مەملەكەتتەر مەن اۋماقتاردىڭ ءتىزىمىن دە جاڭارتتى.
جاڭا تىزىمگە 60 مەملەكەت پەن اۋماق ەنگىزىلگەن. ولاردىڭ ازاماتتارى تۋريستىك ماقساتپەن تايلاندقا كەلىپ، ەل اۋماعىندا 30 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز بولا الادى.
قازاقستان بۇل تىزىمگە ەنگەن جوق. سوندىقتان جاڭا ەرەجە كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن تايلاندقا بارۋدى جوسپارلاعان قازاقستان ازاماتتارىنا ساپار الدىندا ەلگە كىرۋدىڭ وزەكتى تالاپتارىن ناقتىلاپ الۋ ماڭىزدى.
اسىرەسە اۋە بيلەتى مەن قوناق ءۇيدى الدىن الا بروندايتىن تۋريستەرگە قۇجات راسىمدەۋ ماسەلەسىن ساپارعا دەيىن تەكسەرگەن ءجون.
قۇرلىق ارقىلى ۆيزاسىز كىرۋگە شەكتەۋ قويىلادى
تايلاندقا كورشىلەس مەملەكەتتەردەن قۇرلىق ارقىلى باراتىن ساياحاتشىلارعا قاتىستى دا جەكە تالاپ قاراستىرىلعان.
جاڭا تارتىپكە سايكەس، قۇرلىقتاعى شەكارا بەكەتتەرى ارقىلى ۆيزاسىز كىرەتىن شەتەلدىكتەر مۇنداي مۇمكىندىكتى ءبىر كۇنتىزبەلىك جىل ىشىندە ەكى رەت قانا پايدالانا الادى.
الايدا بۇل شەكتەۋ برۋنەي، يندونەزيا، مالايزيا جانە سينگاپۋر ازاماتتارىنا قولدانىلمايدى. حالىقارالىق اۋە رەيستەرىمەن تايلاندقا كەلەتىن تۋريستەر ءۇشىن ەلگە كىرۋ سانىنا مۇنداي ناقتى شەكتەۋ بەلگىلەنبەگەن. دەگەنمەن بۇل اۋە ارقىلى شەكتەۋسىز كىرىپ-شىعۋعا بولادى دەگەندى بىلدىرمەيدى.
تايلاندتىڭ كوشى-قون قىزمەتى شەتەلدىك ازاماتتىڭ ۆيزاسىز رەجيمدى تەرىس پايدالانىپ جۇرگەنىنە كۇماندانسا نەمەسە ونىڭ ەلگە تۋريستىك ەمەس ماقساتپەن كەلگەنىن انىقتاسا، شەكارادان وتكىزۋدەن باس تارتا الادى.
تۋريستىڭ چەمودانىن ونسىز دا اشا الادى
تايلاندتاعى تاعى ءبىر وزگەرىس اۋەجايلاردا تىركەلگەن باگاجدى تەكسەرۋ تارتىبىنە قاتىستى.
تايلاندتىڭ تۋريزم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، قاۋىپسىزدىك تەكسەرۋى كەزىندە كۇماندى، تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنعان نەمەسە ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر ءتوندىرۋى مۇمكىن زات انىقتالسا، اۋەجاي قىزمەتكەرلەرى تىركەلگەن باگاجدى يەسىنىڭ قاتىسۋىنسىز اشىپ تەكسەرە الادى.
بۇل بارلىق جولاۋشىنىڭ چەمودانى مىندەتتى تۇردە اشىلادى دەگەن ءسوز ەمەس. مۇنداي شارا قاۋىپسىزدىك جۇيەسى قوسىمشا تەكسەرۋدى قاجەت ەتەتىن زاتتى انىقتاعان جاعدايدا عانا قولدانىلادى.
جولاۋشىنى ىزدەپ، تەكسەرۋ ورنىنا شاقىرۋدىڭ ورنىنا ماماندار قاجەتتى ءراسىمدى وزدەرى جۇرگىزە الادى. تايلاند تاراپى مۇنىڭ اۋەجايداعى قوسىمشا كىدىرىستەردى ازايتىپ، سونىمەن قاتار ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن تۇسىندىرەدى.
باگاجدى تەكسەرۋ ۆيدەوعا تۇسىرىلەدى
جولاۋشىنىڭ قاتىسۋىنسىز جۇرگىزىلەتىن تەكسەرۋدىڭ دە ارنايى ءتارتىبى بار.
چەمودان كەز كەلگەن جەردە ەمەس، ارنايى بەلگىلەنگەن ايماقتا جانە باقىلاناتىن جاعدايدا اشىلادى. باگاجدى اشۋ مەن ونىڭ ءىشىن تەكسەرۋ پروتسەسى بەينەجازباعا تۇسىرىلەدى.
جازبا كەيىن داۋ نەمەسە باسقا ماسەلە تۋىنداعان جاعدايدا تەكسەرۋ ءۇشىن ساقتالادى. ال ءراسىم اياقتالعاننان كەيىن جولاۋشىعا ونىڭ باگاجىنىڭ اشىلىپ، تەكسەرىلگەنى تۋرالى اقپارات بەرىلەدى.
تايلاندتىڭ تۋريزم باسقارماسى جاڭا ءتارتىپ قاۋىپسىزدىك ماماندارىنا جولاۋشىنىڭ كەلۋىن كۇتپەي-اق قاجەتتى تەكسەرۋدى جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن مالىمدەدى. بۇل اسىرەسە جولاۋشى رەيسكە اسىعىپ تۇرعان نەمەسە اۋەجايدىڭ باسقا بولىگىندە بولعان جاعدايدا ۋاقىت جوعالتپاۋعا كومەكتەسەدى.
تۋريستەرگە TSA قۇلپىن پايدالانۋ ۇسىنىلادى
جاڭا تەكسەرۋ تارتىبىنە بايلانىستى ساياحاتشىلارعا چەمودان تاڭداعاندا ونىڭ قۇلپىنا دا نازار اۋدارۋ ۇسىنىلادى.
تايلاند بيلىگى حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلعان، قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرى اشا الاتىن باگاج قۇلىپتارىن پايدالانۋعا كەڭەس بەرەدى. سونىڭ ىشىندە TSA ستاندارتىنا سايكەس كەلەتىن قۇلىپتار اتالادى.
مۇنداي جۇيە قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرىنە قاجەتتى جاعدايدا چەموداندى قۇلىپتى بۇزباي اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ال قاراپايىم قۇلىپ قولدانىلعان جاعدايدا قوسىمشا تەكسەرۋ كەزىندە ونى زاقىمداۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداۋى ىقتيمال.
سوندىقتان تايلاندقا ساپار الدىندا چەموداننىڭ قۇلپىن دا تەكسەرىپ العان ءجون.
قۇندى زاتتاردى تىركەلگەن باگاجعا سالماعان دۇرىس
تايلاندتىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا باسقارماسى جولاۋشىلارعا تىركەلگەن باگاجدى جيناۋ كەزىندە بىرنەشە قاراپايىم ەرەجەنى ەسكەرۋگە كەڭەس بەرەدى.
قۇندى بۇيىمداردى، اقشا مەن باسقا دا باعالى زاتتاردى چەمودانعا سالماعان دۇرىس. سونداي-اق پاسپورت پەن وزگە دە ماڭىزدى قۇجاتتاردى، سىنعىش بۇيىمداردى جانە ساپار بارىسىندا ۇنەمى قاجەت بولاتىن جەكە زاتتاردى قول جۇگىنە العان ءجون.
بۇل كەڭەس تەك قوسىمشا تەكسەرۋگە بايلانىستى ەمەس. تىركەلگەن باگاجدىڭ كەشىگۋى، جوعالۋى نەمەسە تاسىمالداۋ كەزىندە ءبۇلىنۋى مۇمكىن ەكەنىن دە ەسكەرگەن دۇرىس.
ەگەر قاۋىپسىزدىك تەكسەرۋىنەن كەيىن جولاۋشىنىڭ باگاجى زاقىمدالسا نەمەسە باسقا ماسەلە تۋىنداسا، ول ءوزىنىڭ اۋە كومپانياسىنا حابارلاسا الادى. سونداي-اق تايلاندتىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا باسقارماسىنا رەسمي شاعىم بەرۋگە مۇمكىندىك قاراستىرىلعان.
جولاۋشىنىڭ قاتىسۋىنسىز باگاجدى اشىپ تەكسەرۋ تايلاندتا عانا ەنگىزىلىپ وتىرعان تاجىريبە ەمەس.
تايلاند تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، وسىعان ۇقساس قاۋىپسىزدىك راسىمدەرى سينگاپۋر، جاپونيا، وڭتۇستىك كورەيا جانە ا ق ش- تا قولدانىلادى. مۇنداي تاجىريبە ەۋروپا مەن تاياۋ شىعىستىڭ ءبىرقاتار ەلىندە دە بار.
نەگىزگى ماقسات - كۇماندى باگاجدى جەدەل تەكسەرۋ ارقىلى قاۋىپسىزدىككە تونەتىن ىقتيمال قاتەردىڭ الدىن الۋ جانە جولاۋشىلاردىڭ رەيسىنە قوسىمشا كەدەرگى كەلتىرمەۋ.
قازاقستاندىق تۋريستەر نەنى ەسكەرگەنى ءجون؟
وسىلايشا، تايلاندقا ساپارلاۋ كەزىندە تۋريستەر ءۇشىن بىردەن بىرنەشە تالاپقا نازار اۋدارۋ قاجەت بولادى.
ەڭ ماڭىزدى وزگەرىس - ۆيزاسىز رەجيمگە قاتىستى. 15-قىركۇيەكتەن باستاپ بۇرىنعى 60 كۇندىك ءتارتىپ توقتاتىلىپ، ۆيزاسىز ءجۇرۋ مەرزىمى 30 كۇنگە دەيىن قىسقارادى. ونىڭ ۇستىنە قازاقستان جاڭارتىلعان 60 ەل مەن اۋماقتىڭ تىزىمىنە ەنبەگەن.
ەكىنشى وزگەرىس اۋە ساپارىنا قاتىستى. قاۋىپسىزدىك قىزمەتى كۇماندى زات انىقتالعان جاعدايدا تىركەلگەن چەموداندى جولاۋشىنىڭ قاتىسۋىنسىز اشا الادى. سوندىقتان تۋريستەرگە باگاجعا قۇندى زاتتار مەن ماڭىزدى قۇجاتتاردى سالماي، مۇمكىندىگىنشە قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرى اشا الاتىن حالىقارالىق ستاندارتتاعى قۇلىپتاردى پايدالانعان ءجون.
ساپارعا شىعار الدىندا تايلاندقا كىرۋ تالاپتارىن، قاجەتتى قۇجاتتاردى جانە اۋە كومپانياسىنىڭ باگاج تاسىمالداۋ ەرەجەلەرىن قايتا تەكسەرۋ ارتىق بولمايدى. اسىرەسە 15-قىركۇيەكتەن كەيىن جولعا شىعاتىن قازاقستاندىق ساياحاتشىلار ءۇشىن جاڭارتىلعان تالاپتاردى الدىن الا ناقتىلاۋ ماڭىزدى.
el.kz