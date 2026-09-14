تايلاندقا بارۋ ءتارتىبى وزگەرەدى: قازاقستان ازاماتتارى نەنى ءبىلۋى كەرەك؟
استانا.قازاقپارات – 15-قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستان ازاماتتارىنىڭ تايلاندتا ۆيزاسىز بولۋ مەرزىمى 60 كۇننەن 30 كۇنگە دەيىن قىسقارادى.
بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ تايلاندتاعى ەلشىلىگى حابارلادى، دەپ جازادى Egemen.kz.
تايلاند ۇكىمەتىنىڭ شەشىمى بۇعان دەيىن بەرىلگەن جەڭىلدىكتىڭ كۇشىن جويىپ، ەكى ەل اراسىنداعى بازالىق ۇكىمەتارالىق كەلىسىم تالاپتارىنا قايتا ورالۋدى كوزدەيدى. وعان سايكەس، قازاقستان ازاماتتارى ۇلتتىق پاسپورتپەن ەل اۋماعىندا ۆيزاسىز 30 كۇنگە دەيىن بولا الادى.
سونىمەن قاتار شەتەلدىكتەردىڭ تايلاندقا بىرنەشە رەت كىرۋىنە قاتىستى شەكتەۋلەر جاڭارتىلادى. كەز كەلگەن 180 كۇندىك كەزەڭ ىشىندە ەلدە بولعان جالپى مەرزىم 90 كۇننەن اسپاۋى ءتيىس. بۇل تالاپ زاڭسىز ەڭبەك كوشى-قونى مەن ەلدەن ۋاقىتشا شىعىپ، قايتا كىرۋ ارقىلى بولۋ مەرزىمىن ۇزارتۋعا باعىتتالعان «ۆيزا-راندار» تاجىريبەسىن شەكتەۋگە ارنالعان.
قازاقستاننىڭ تايلاندتاعى ەلشىلىگى ازاماتتارعا جاڭا تالاپتاردى ەسكەرىپ، ساپارلارىن الدىن الا جوسپارلاۋدى ۇسىندى. ەگەر ەلدە بولۋ مەرزىمى 30 كۇننەن اساتىن بولسا، ءتيىستى تۋريستىك نەمەسە ۇزاق مەرزىمدى ۆيزانى الدىن الا راسىمدەۋ قاجەت.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اقش سوتى قازاقستانعا قاتىستى يمميگراتسيالىق ۆيزا شەكتەۋىن الىپ تاستاعان بولاتىن.
نۇربولات امانبەك
egemen.kz