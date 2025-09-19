تايلاندتىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتى العاشقى ورتالىق ازيا زەرتتەۋلەرى ءبولىمىن اشپاق
استانا. KAZINFORM - تايلاند استاناسىندا ەلدەگى ەڭ كونە ءارى جەتەكشى جوعارى وقۋ ورنى - كورولدىك چۋلالونگكورن ۋنيۆەرسيتەتىندە العاش رەت ورتالىق ازيا كۇنى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
شارانى قازاقستان ەلشىلىگى تايلاند سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىردى.
نەگىزگى وقيعا ۋنيۆەرسيتەتتىڭ جاڭا ورتالىق ازيا تانۋ كافەدراسىنىڭ اشىلعانىن جاريالاۋى بولدى.
ونەر فاكۋلتەتىنىڭ دەكانى، پروفەسسور سۋرادەتچ چوتيۋدومپانتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءبولىم تايلاند پەن ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىنداعى اكادەميالىق ىنتىماقتاستىق، عىلىمي زەرتتەۋ جانە مادەني الماسۋ الاڭى بولادى.
تايلاند س ءى م ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى پونگپراچ ماكچان تايلاند دەلەگاتسياسىنىڭ قازاقستانعا ماقساتتى ساپارىنا دايىندىق بارىسى تۋرالى حابارلادى، ونىڭ اياسىندا ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋلەر جوسپارلانعان.
فەستيۆالدە قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستاننىڭ ۇلتتىق پاۆيلوندارى جۇمىس ىستەدى. قازاقستان ەكى پاۆيلون ۇسىندى: ءبىرىنشىسى قوناقتاردى مادەني مۇرامەن، ءداستۇرلى كادەسىيلارمەن جانە كۇندەلىكتى تۇرمىستىق زاتتارمەن تانىستىرسا، ەكىنشىسىندە ەلدىڭ تۋريستىك الەۋەتى مەن ساياحاتتىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى تانىستىرىلدى.
شاراعا كەلگەن قوناقتار قازاق حالقىنىڭ مادەنيەتى مەن سالت-داستۇرلەرى تۋرالى كوبىرەك بىلۋگە جانە ۇلتتىق تاعامداردى تاڭداۋعا مۇمكىندىك الدى. كونسەرتتىك باعدارلامادا جەرگىلىكتى حالىق انسامبلىنىڭ ورىنداۋىندا قازاقتىڭ «اققۋ»، «ارۋلار»، «قوشبازار» بيلەرى ورىندالدى.
ورتالىق ازيا كۇنى 300 گە جۋىق قاتىسۋشىنى، ونىڭ ىشىندە ديپلوماتتار، تايلاندتىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارىنىڭ وكىلدەرى، عىلىمي جانە ىسكەر توپتار مەن قالىڭ جۇرتشىلىقتى بىرىكتىردى.
ۇيىمداستىرۋشىلار اتاپ وتكەندەي، مۇنداي شارانى وتكىزۋ مادەني بايلانىستاردى نىعايتۋ، عىلىمي جانە ءبىلىم بەرۋ جوبالارىن دامىتۋ، گۋمانيتارلىق جانە تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋ، تايلاندتا قازاقستاننىڭ جانە بۇكىل ورتالىق ازيا ايماعىنىڭ وڭ ءيميدجىن ىلگەرىلەتۋدىڭ ماڭىزدى الاڭىنا اينالعان.