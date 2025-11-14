تايلاندتا الەمدىك دەڭگەيدەگى حاكەر قولعا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - تايلاندتىڭ كيبەر پوليتسياسى ەۋروپا مەن ا ق ش-تاعى مەملەكەتتىك جۇيەلەردى بۇزدى دەپ ايىپتالعان 35 جاستاعى رەسەيلىك ازاماتتى ۇستادى. امەريكا بيلىگى ونى ەكستراديتسيالاۋدى تالاپ ەتىپ وتىر، دەپ حابارلايدى DW.
ا ق ش پەن ەۋروپانىڭ ۇكىمەت جۇيەلەرىنە كيبەرشابۋىل جاسادى دەپ كۇدىككە ىلىنگەن رەسەي ازاماتى ا ق ش-تىڭ ءوتىنىشى بويىنشا تايلاندتا ۇستالدى. تايلاند بيلىگى كۇدىكتىنىڭ ا ق ش-قا ەكستراديتسيالاۋعا دايىندالىپ جاتقان 35 جاستاعى الەمدىك دەڭگەيدەگى حاكەر ەكەنىن حابارلادى. رەسەيدىڭ پحۋكەتتەگى باس كونسۋلى ەگور يۆانوۆ رەسەي تاراپى تۇتقىنعا كونسۋلدىق رۇقسات سۇراپ جاتقانىن مالىمدەدى.
تايلاندتىڭ كيبەر پوليتسياسىنىڭ حابارلاۋىنشا، رەسەيلىك 6-قاراشادا پحۋكەت ارالىندا ف ب ر اگەنتتەرىمەن بىرلەسكەن وپەراتسيا كەزىندە ۇستالعان. ول 30-قازاندا ەلگە كىرىپ، تالانگ اۋدانىنداعى قوناق ۇيگە ورنالاسقان. ءتىنتۋ كەزىندە ودان نوۋتبۋك، ۇيالى تەلەفون، كريپتوۆاليۋتا ءامياندارى تاركىلەندى. رەسەي ازاماتىنىڭ كريپتوۆاليۋتاداعى شوتتارىندا 14 ميلليوننان استام بات (شامامەن 432 مىڭ دوللار) بۇعاتتالدى. تەرگەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل قاراجات كيبەرالاياقتىقپەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.
كۇدىكتىنىڭ اتى-ءجونى رەسمي تۇردە جاريالانعان جوق. دەگەنمەن، «ۆوت تاك» باسىلىمى ف ب ر دەرەكقورىندا كيبەرقىلمىسى ءۇشىن ىزدەۋدە جۇرگەن 35 جاستاعى ءبىر عانا رەسەيلىك ازاماتتىڭ ەسىمى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول مۋرمانسك وبلىسىنىڭ تۋماسى، رەسەي باس شتابىنىڭ باس بارلاۋ باسقارماسىنىڭ اعا لەيتەنانتى الەكسەي لۋكاشەۆ.
ف ب ر جازبالارىنا سايكەس، لۋكاشەۆتىڭ 2016 -جىلعى ا ق ش پرەزيدەنتتىك سايلاۋىنا ارالاسۋ جانە دەموكراتيالىق پارتيانىڭ سەرۆەرلەرىن بۇزۋ ىسىنە قاتىسى بار. ونىڭ ەسىمى وسى ءىس بويىنشا 12ايىپتالۋشىنىڭ قاتارىنا ەنگەن.