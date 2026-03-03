تايلاند ۆيزا ايىپپۇلدارىن الىپ تاستاپ، شەتەلدىكتەرگە كۇنىنە 55 دوللارعا دەيىن تولەم بەلگىلەدى
استانا. KAZINFORM - تايلاند بيلىگى تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋى اياسىندا رەيستەردىڭ توقتاتىلۋىنا بايلانىستى ەلدە قالىپ قويعان شەتەلدىك تۋريستەرگە ۋاقىتشا قولداۋ شارالارىنىڭ ەنگىزىلگەنىن جاريالادى.
Thai Examiner باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلدە بولۋ مەرزىمىن وتكىزىپ العانى ءۇشىن ايىپپۇلداردان باس تارتۋ، قوناق ۇيدە تۇرۋعا جەڭىلدىكتەر بەرۋ جانە ءبىر تۇنگە 2000 بات (شامامەن 55 دوللار)، ءبىر ادامعا ەڭ كوبى 20 مىڭ بات (شامامەن 550 دوللار) تولەمدەر قاراستىرىلعان.
تايلاند يمميگراتسيالىق بيلىگى اۋە كەڭىستىگىنىڭ جابىلۋىنا بايلانىستى ەلدەن شىعۋعا مۇمكىندىگى جوق شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ ەلدە بولۋ مەرزىمىن ۋاقىتشا ۇزارتۋعا قۇقىلى ەكەنىن مالىمدەدى.
ۆيزانى كەز كەلگەن يمميگراتسيالىق كەڭسەگە ءوتىنىش بەرۋ ارقىلى 30 كۇنگە دەيىن ۇزارتۋعا بولادى. قابىلدانعان شارالار جاعداي قالپىنا كەلگەنشە كۇشىندە قالادى.
تايلاند تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتىنشا، اۋە قاتىناسىنداعى ۇزىلىستەر تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىمەن بايلانىستى. سالدارىنان دۋباي ارقىلى ۇشاتىن باعىتتاردى العاندا جۇزدەگەن رەيس توقتاتىلدى، ءبىرقاتار اۋە كومپانياسى ۇشۋ كەستەسىن قىسقارتتى. ەلدەگى ءتورت اۋەجاي ۋاقىتشا شەكتەۋلەرگە تاپ بولدى، بۇل شەتەل ازاماتتارىنىڭ ۇشۋىن كەشىكتىرگەن.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ حاتشىسى ناتتاريا تاۆەيەۆونگ قيىن جاعدايدا قالعان تۋريستەر ءۇشىن جەڭىلدىكپەن تۇرۋدى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن قابىلداۋدى تاپسىردى. قوناقۇيلەرگە ۋاقىتشا قالىپ قويعان شەتەلدىكتەر ءۇشىن ارنايى تاريفتەر ۇسىنۋ كەڭەس ەتىلگەن.
ەسكە سالا كەتسەك، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋد ارابياسى كورولدىگىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ماديار مەڭىلبەكوۆ ەل ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى ەگجەي-تەگجەيلى تۇسىنىك بەردى. 2026 -جىلعى 3-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى FZ1533 دۋباي - الماتى (170 ورىن) جانە FZ1395 دۋباي - استانا (170 ورىن) رەيستەرىنىڭ ۇشۋى جوسپارلانىپ وتىر.
يراننان كورشىلەس ەلدەر ارقىلى قازاقستان ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالاۋدىڭ باعىتتارى انىقتالدى. سونداي-اق Air Astana قازاقستاندىقتاردى قايتارۋ ءۇشىن مەدينا مەن دجەدداعا رەيس ورىنداۋى مۇمكىن ەكەنى بەلگىلى بولدى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا