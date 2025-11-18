تايلاند تۋريستەرگە قوياتىن تالابىن قاتاڭداتىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - تايلاند بيلىگى ەلگە ءجيى كەلىپ، ۇزاق ۋاقىت تۇرىپ كەتەتىن شەتەلدىك تۋريستەرگە قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزدى. ەندى شەكارادان ءوتۋ كەزىندە مۇنداي ادامدار قاتاڭ تەكسەرىلەدى، دەپ حابارلايدى tourdom.ru.
ميگراتسيالىق قىزمەتتىڭ حابارلاۋىنشا، اسىرەسە «شىعىپ، قايتا كىرۋ» ءتاسىلىن ءجيى قولداناتىن شەتەلدىكتەر ەرەكشە نازارعا الىنادى. بۇل سحەما بويىنشا ادام ەلدەن شىعىپ، قايتا كىرىپ، ۆيزاسىز ەلدە قالۋ مەرزىمىن «نولگە تەڭەستىرەدى». كوپ جاعدايدا مۇنداي تۋريستەر تايلاندتا 2-3 ايعا دەيىن جۇرەدى.
ەندى ەگەر شەتەلدىك ازامات ەكى نەمەسە ودان دا كوپ رەت وسىلايشا ۇزاق ۋاقىت بويى تۇسىنىكسىز سەبەپپەن ەلدە بولعانى انىقتالسا، يمميگراتسيالىق وفيتسەرلەر وعان قايتا كىرۋگە تىيىم سالىپ، ساپارىنىڭ ناقتى ماقساتىنا ساي ۆيزا راسىمدەۋدى ۇسىنا الادى.
جاڭا تالاپتار ىشكى ميگراتسيالىق كەڭسەلەرگە دە قاتىستى. ەندى ولار شەتەلدىكتەردىڭ ۋاقىتشا تۇرۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ وتىنىشتەرىن مۇقيات تەكسەرەدى.
يمميگراتسيالىق پوليتسيا وكىلى جاڭا شارالار اۋەجايداعى پاسپورتتىق باقىلاۋ ۋاقىتىن ءسال ۇزارتاۋى مۇمكىن ەكەنىن، ءبىراق كۇتۋ ۋاقىتى 40 مينۋتتان اسپايتىنىن مالىمدەدى.