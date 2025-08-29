تايلاند سوتى پرەمەر-ءمينيستردى ەتيكانى بۇزعانى ءۇشىن قىزمەتىنەن شەتتەتتى
استانا. KAZINFORM - تايلاندتىڭ كونستيتۋتسيالىق سوتى جۇما كۇنى پرەمەر-مينيستر پحەتحونگتحان چيناۆاتتى ەتيكالىق نورمالاردى بۇزعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تاۋىپ، قىزمەتىنەن بوساتتى، دەپ حابارلايدى Report Thai PBS جەرگىلىكتى باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
جانجال 15-ماۋسىمدا كامبودجا پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى حۋن سەنمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، وندا چيناۆات تايلاند ارمياسىنىڭ قولباسشىسىن سىناعان جازباسى جاريالانعاننان كەيىن تۋدى.
پحەتحونگتحان كەلىسسوزدەر تاكتيكاسىنىڭ ءبىر ءتۇرى رەتىندە تاراپ كەتكەن تەلەفونمەن سويلەسكەندەگى ءوز ۇستانىمىن قورعادى. ءبىراق سوت ءوز ۇكىمىندە بۇل دالەلدى، سونداي-اق ونىڭ تايلاندتىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋعا تىرىستى دەگەن شاعىمىن قابىلدامادى.
BBC اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، چيناۆات كامبودجا پارلامەنتىنىڭ ءتوراعاسى حۋن سەنمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ ەلدىڭ پروبلەمالارىن شەشۋ جانە زورلىق-زومبىلىقسىز بەيبىتشىلىكتى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن جەكە سويلەسۋ بولدى دەپ مالىمدەدى.
- چيناۆاتتىڭ ارەكەتى ۇلت ماقتانىشىن قورعاماي، جەكە مۇددەنى ەل مۇددەسىنەن جوعارى قويعان، بۇل ورەسكەل كەمشىلىك نەمەسە ەتيكالىق نورمالاردى ساقتاماۋ، - دەدى سوت.
سوت سونىمەن قاتار ونىڭ ارەكەتى حالىقتىڭ پرەمەر-مينيسترگە دەگەن سەنىمىن جوعالتۋعا اكەلدى دەپ قوستى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەتيكا ءىسى بويىنشا تايلاند سوتى پرەمەر-ءمينيستردىڭ تاعدىرىن 29-تامىزدا شەشەتىنى جايلى جازعان ەدىك.