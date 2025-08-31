تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى كامبودجا باسشىسىمەن تەلەفونمەن تىلدەسكەننەن كەيىن قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - تايلاند كونستيتۋتسيالىق سوتى پرەمەر-مينيستر پەتونگتحان چيناۆاتتى ەتيكالىق نورمالاردى بۇزدى دەپ تانىپ، 29-تامىز 2025 -جىلى قىزمەتىنەن بوساتتى. بۇل شەشىم ەلدەگى ەڭ جاس پرەمەر-ءمينيستردىڭ وكىلەتتىگىن اياقتاپ، تاي ساياساتىندا 20 جىلدان استام ۋاقىت بويى ۇستەمدىك ەتكەن چيناۆاتتار اۋلەتىنە اۋىر سوققى بولدى. بۇل تۋرالى Euronews جازدى.
سوت 6 عا قارسى 3 داۋىس ناتيجەسىندە پەتونگتحاننىڭ 15-ماۋسىمدا كامبودجانىڭ بۇرىنعى باسشىسى حۋن سەنمەن جۇرگىزگەن تەلەفون اڭگىمەسى ۇلتتىق مۇددەگە قايشى بولدى دەگەن قورىتىندىعا كەلدى. بۇل اڭگىمە كوپ ۇزاماي كامبودجا مەن تايلاند اراسىندا بولعان شەكارا قاقتىعىسىنا دەيىن جاريالانىپ، قوعامدا نارازىلىق تۋدىردى.
اڭگىمە مازمۇنى مەن سىن
اۋديوجازبادا پەتونگتحان شەكاراداعى شيەلەنىسكە قاتىستى سويلەسىپ، حۋن سەندى «اعا» دەپ اتاعانى، ال ءبىر تاي ارميا گەنەرالىن «قارسىلاس» دەپ سيپاتتاعانى ەستىلەدى. بۇل ونىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە نۇقسان كەلتىردى دەگەن ايىپتاۋلارعا سەبەپ بولدى.
39 جاستاعى پەتونگتحان ءوزىن قورعاپ، بۇل سويلەۋ مانەرى - كەلىسسوز تاكتيكاسى بولعانىن جانە شيەلەنىستى تومەندەتۋدى كوزدەگەنىن ايتتى. ول كەشىرىم سۇراپ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە زيان كەلتىرمەگەنىن مالىمدەدى.
سوت شەشىمى
سوت ونىڭ نيەتى تايلاندتىڭ ۇلتتىق مۇددەسىن قورعاۋعا باعىتتالعانىن، ال ارەكەتتەرى اۋىر داعدارىستىڭ الدىن الۋعا تىرىسقانىن مويىندادى. الايدا، سۋديالاردىڭ كوپشىلىگى ونىڭ ارەكەتى ەتيكالىق نورمالارعا قايشى دەپ تانىدى.
پەتونگتحان چيناۆات سوت شەشىمىن قابىلدايتىنىن، ءبىراق ءوز ايىپسىزدىعىن جانە ادامداردىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋدى كوزدەگەنىن ايتتى.
تەلەفون اڭگىمەسىنىڭ جاريالانۋى
تەلەفون اڭگىمەسىنىڭ اۋديوجازباسىن كامبودجا ەكس-پرەمەرى حۋن سەن ءوزى جەلىگە جاريالاعان. بۇل وقيعا تايلاند پەن كامبودجا اراسىندا شەكارالىق شيەلەنىستىڭ ءورشۋى اياسىندا بولعان. مامىردا تايلاندپەن شەكاراداعى داۋ ايماقتا كامبودجا ساربازى قازا تاپقاننان كەيىن، ماۋسىم ايىندا ەكى ەل اراسىندا بەس كۇندىك قارۋلى قاقتىعىس بولىپ، ونداعان ادام قازا تاۋىپ، 260 مىڭنان استام تۇرعىن ۇيلەرىن تاستاپ كەتكەن.
چيناۆات اۋلەتىنە سوققى
پەتونگتحان - كاسىپكەر ءارى 2001- 2006 -جىلدارى پرەمەر بولعان تاكسين چيناۆاتتىڭ قىزى. تاكسين ءوز كەزىندە ۇلتتىق مۇددەدەن گورى جەكە پايداسىن العا قويعانى ءۇشىن سىنعا ۇشىراعان. سونداي-اق، ونىڭ حۋن سەنمەن جىلى قارىم-قاتىناستا بولعانى بەلگىلى.
سوت شەشىمى تاكسين چيناۆات ءۇشىن دە سوققى بولدى. ول 2006 -جىلى اسكەري توڭكەرىسپەن بيلىكتەن كەتسە دە، تايلاند ساياساتىندا ىقپالدى تۇلعا بولىپ قالا بەردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تايلاند كەيبىر پروۆينسيالارداعى كامبودجامەن شەكارانى جاپتى.