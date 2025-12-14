تايلاند پەن كامبودجا: ترامپتىڭ بەيبىتشىلىككە شاقىرۋىنان كەيىن دە اتىس توقتار ەمەس
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تايلاند پەن كامبودجا بىتىمگە كەلۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەنىنە قاراماستان، شەكاراداعى اسكەري قاقتىعىستار توقتاعان جوق، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى DW-گە سىلتەمە جاساپ.
بۇل تۋرالى كامبودجانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى مالىمدەپ، تاي اسكەريلەرىنىڭ «بومبالاۋدى توقتاتپاعانىن جانە ونى جالعاستىرىپ جاتقانىن» اتاپ ءوتتى.
ال بانگكوكتا تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى انۋتين چارنۆيراكۋل دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەننەن كەيىن جۋرناليستەرگە قازىرگى ۋاقىتتا شەكارالىق قاقتىعىس بويىنشا ەشقانداي ءبىتىم بولماعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدى ءبىرىنشى بولىپ كامبودجا بۇزعان جانە دەەسكالاتسيا جاساۋ ءۇشىن العاشقى قادامدى سول ەل جاساۋى ءتيىس.
ەكى ەل اراسىنداعى شيەلەنىستىڭ جاڭا كەزەڭى 8 -جەلتوقساندا باستالدى. سول كۇنى تايلاندتىڭ اسكەري-اۋە كۇشتەرى كامبودجا اۋماعىنداعى بىرقاتار «اسكەري نىسانىنا» اۋەدەن سوققى جاسادى. سودان بەرى بانگكوك پەن پنومپەن ءبىر-ءبىرىن كەلىسىمدەردى بۇزدى دەپ ءوزارا ايىپتاپ كەلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دونالد ترامپ تەلەفون ارقىلى جۇرگىزىلگەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن تاراپتار ءبىر تاۋلىك ىشىندە اسكەري ارەكەتتەردى توقتاتۋعا كەلىسكەنىن مالىمدەگەن.
تايلاند پەن كامبودجا اراسىنداعى قاقتىعىس شامامەن ءجۇز جىلعا جۋىق ۋاقىتتان بەرى جالعاسىپ كەلەدى جانە وتكەن جازدا قايتا ۋشىعا ءتۇستى. قازان ايىنىڭ سوڭىندا اقش-تىڭ اراعايىندىعىمەن ەكى ەل ايماقتا ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان بەيبىت كەلىسىمگە قول قويعان ەدى.
