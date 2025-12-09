تايلاند پەن كامبودجا قاقتىعىسى: قازاقستاندىق تۋريستەرگە قاۋىپ بار ما
استانا. KAZINFORM - تايلاند پەن كامبودجا شەكاراسىنداعى قارۋلى قاقتىعىستار كۋرورتتىق ايماقتاردان الىس جەردە بولىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆ پىكىر ءبىلدىردى.
مينيسترلىك وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، كۇن سايىن تايلاندقا شامامەن 3000 قازاقستان ازاماتى ۇشادى. سونىمەن بىرگە، قازاقستاندىقتاردىڭ كوپشىلىگى ەلگە تۋريست رەتىندە كەلەتىندىكتەن، كونسۋلدىق ەسەپتە 150 گە جەتپەيتىن ادام عانا تىركەلگەن.
- بۇل قاقتىعىستار كۋرورتتىق ايماقتاردان وتە الىستا بولىپ جاتىر، سوندىقتان ازاماتتارىمىزعا الاڭداۋدىڭ قاجەتى جوق. دەگەنمەن، ءبىزدىڭ ەلشىلىك جاعدايدى جۇمىس ءتارتىبى بويىنشا باقىلاپ وتىر. قازىر ءبارى تىنىش. كۋرورتتىق ايماقتار قاقتىعىس ورنىنان بىرنەشە ءجۇز، ءتىپتى مىڭداعان شاقىرىم قاشىقتىقتا ورنالاسقان. ءبىراق، ارينە، بىرەۋ باسىن قاتەرگە تىگىپ دجۋنگليگە كىرىپ كەتپەسە... - دەيدى ا. سمادياروۆ.
وسىعان بايلانىستى قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى تايلاندتاعى ازاماتتارعا قانداي دا ءبىر ارنايى ۇسىنىم بەرۋدەن باس تارتتى.
ايتا كەتەيىك، تايلاند كورولدىك ارمياسىنىڭ قولباسشىلارى كامبودجامەن شەكارادا قاقتىعىستاردىڭ كۇشەيگەنىن حابارلادى.
كامبودجا بيلىگى تايلاندپەن قاقتىعىسقا بايلانىستى شەكارالاس پروۆينتسيالارداعى بارلىعى 377 مەكتەپتى جاپتى.