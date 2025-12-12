تايلاند كامبودجامەن اراداعى شيەلەنىسكە بايلانىستى پارلامەنتتى تاراتتى
استانا. KAZINFORM - تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى كامبودجامەن شەكارادا قارۋلى قاقتىعىستار جالعاسۋى جاعدايىندا كەلەسى جىلدىڭ باسىندا وتەتىن جاڭا سايلاۋدى وتكىزۋ ءۇشىن ەل پارلامەنتىن تاراتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
انۋتين چارنۆيراكۋل پاتشا ماحا ۆاجيرالونگكورننىڭ ماقۇلداۋىن العاننان كەيىن وكىلدەر پالاتاسىن تاراتتى.
زاڭ بويىنشا، سايلاۋ پاتشانىڭ كانديداتۋراسى ماقۇلدانعاننان كەيىن 45-60 كۇن ىشىندە وتكىزىلۋى ءتيىس، وسى كەزەڭدە انۋتين وكىلەتتىگى شەكتەۋلى، جاڭا بيۋجەتتى بەكىتۋگە قۇقىعى جوق ۇكىمەتتى ۋاقىتشا ءتوراعا رەتىندە باسقارۋدى جالعاستىرادى.
انۋتين تايلاندتىڭ پرەمەر- ءمينيسترى قىزمەتىنە نەگىزگى وپپوزيتسيالىق حالىق پارتياسىنىڭ قولداۋىمەن ءۇش اي عانا كىرىستى، بۇل ءۇشىن ءتورت اي ىشىندە پارلامەنتتى تاراتىپ، جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا رەفەرەندۋم وتكىزۋگە ۋادە بەردى.
پروگرەسسيۆتى پلاتفورمادا جۇمىس ىستەيتىن حالىق پارتياسى اسكەري بيلىك كەزىندە ەنگىزىلگەن كونستيتۋتسياعا وزگەرىستەر ەنگىزۋدى ۇزاق ۋاقىت بويى تالاپ ەتىپ، ونى دەموكراتيالىق ەتكىسى كەلەتىنىن مالىمدەپ كەلەدى.
بەيسەنبى كۇنى پارتيا انۋتينگە سەنىمسىزدىك تۋرالى داۋىس بەرۋدى دايىنداعاننان كەيىن كونستيتۋتسيالىق تۇزەتۋلەر ماسەلەسى پارتيانىڭ تارالۋىنا سەبەپ بولعان سياقتى.
بۇل قادام تايلاند ۇزاق ۋاقىت بويى داۋلى شەكارالىق تالاپتارعا بايلانىستى كامبودجامەن كەڭ اۋقىمدى اسكەري قاقتىعىستارعا قاتىسىپ جاتقان سەزىمتال ساياسي كەزەڭدە جاسالىپ وتىر.
7-جەلتوقساندا باستالعان قاقتىعىستار شىلدەدەگى شايقاستان بەرگى ەڭ قاندى بولدى. ەكى ەل بەس كۇن بويى زىمىران شابۋىلدارى مەن اۋىر ارتيللەريالىق اتىس الماستى. 48 ادام قازا تاۋىپ، 300 مىڭنان استام ادام ۇيلەرىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولدى.
ەسكە سالا كەتسەك، شىلدە ايىندا تايلاند پەن كامبودجا اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمى كۇشىنە ەندى.
قازان ايىنىڭ سوڭىندا تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى انۋتحين چانۆيراكۋن جانە كامبودجا ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى حۋن مانەت ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ قاتىسۋىمەن كۋالا-لۋمپۋردا وتكەن وڭتۇستىك-شىعىس ازيا مەملەكەتتەرى قاۋىمداستىعى (اسەان) سامميتىنىڭ اياسىندا بەيبىت كەلىسىمگە قول قويدى.
الايدا قاراشانىڭ باسىندا تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى ەكى تاي ساربازىنىڭ قارسى مينادان قازا تابۋىنان كەيىن كەلىسىم بويىنشا بارلىق شارالار توقتاتىلاتىنىن مالىمدەدى.
ق ر س ءى م تايلاند پەن كامبودجا شەكاراسىنداعى قارۋلى قاقتىعىستار كۋرورتتىق ايماقتاردان الىس جەردە بولىپ جاتقانىن، سوندىقتان ازاماتتارىمىزعا الاڭداۋدىڭ قاجەتى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن تايلاند پەن كامبودجا اراسىنداعى قاقتىعىس جالعاسىپ جاتقانىن جازدىق. ەكى تاراپ تا ءوز ەگەمەندىگىن قورعاۋدان باس تارتپايتىنىن مالىمدەدى.