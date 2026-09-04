تايلاند وزبەكستان ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيمدى توقتاتادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 15-قىركۇيەكتەن باستاپ وزبەكستان ازاماتتارى تايلاندقا بارۋ ءۇشىن الدىن الا كىرۋ ۆيزاسىن راسىمدەۋى قاجەت، دەپ حابارلايدى وزبەكستاننىڭ بانگكوكتاعى باس كونسۋلدىعى.
2026-جىلعى 15-قىركۇيەكتەن باستاپ وزبەكستان ازاماتتارى ءۇشىن تايلاندقا ۆيزاسىز كىرۋ رەجيمى توقتاتىلادى.
تايلاند كورولدىگى ۇكىمەتىنىڭ شەشىمىنە سايكەس، ەلگە بارۋدى جوسپارلاپ وتىرعان وزبەكستان ازاماتتارى الدىن الا كىرۋ ۆيزاسىن راسىمدەۋى قاجەت.
ول ءۇشىن تايلاند كورولدىگىنىڭ ەلەكتروندى ۆيزاعا ارنالعان رەسمي پورتالىندا ەلەكتروندى ۆيزالىق ساۋالنامانى تولتىرۋ قاجەت.
ساۋالنامانى تولتىرعاننان كەيىن ۆيزالىق الىمدى تولەۋ ءۇشىن تايلاند كورولدىگىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنداعى ەلشىلىگىنە، ياعني ماسكەۋدەگى ديپلوماتيالىق وكىلدىككە بارۋ قاجەت.
وسىلايشا، 15-قىركۇيەكتەن باستاپ وزبەكستان ازاماتتارى بۇعان دەيىن قولدانىستا بولعان ۆيزاسىز رەجيم اياسىندا تايلاندقا كىرە المايدى.
وسىعان دەيىن تايلاند ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنىڭ تۋريستەرى ءۇشىن ۆيزاسىز بولۋ مەرزىمىن 30 كۇنگە دەيىن قىسقارتاتىنىن حابارلاعان بولاتىن.