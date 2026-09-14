تايلاند قازاقستان ازاماتتارىنا ەلدە ۆيزاسىز ءجۇرۋ مەرزىمىن وزگەرتتى
استانا. قازاقپارات – 15-قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستان ازاماتتارى تايلاندتا ۆيزاسىز 60 كۇن ەمەس، 30 كۇن بولا الادى. جالپى مەرزىم 180 كۇن ىشىندە 90 كۇنمەن شەكتەلەدى.
جاڭا ەرەجەلەر تۋرالى قازاقستاننىڭ تايلاند كورولدىگىندەگى ەلشىلىگى مالىمدەدى.
«تايلاند ءبىرقاتار مەملەكەتتىڭ، سونىڭ ىشىندە قازاقستان ازاماتتارىنا ۆيزاسىز بولۋ مەرزىمىن 60 كۇننەن 30 كۇنگە دەيىن قىسقارتادى. تايلاند مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتيىستى شەشىمى 15-قىركۇيەكتە كۇشىنە ەنەدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
جاڭا ەرەجە كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن قازاقستان ازاماتتارى تايلاندتا كەلگەن كۇننەن باستاپ 30 كۇنتىزبەلىك كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز جۇرە الادى. ال جالپى مەرزىم 180 كۇن ىشىندە 90 كۇنمەن شەكتەلەدى. ياعني جارتى جىل ىشىندە تايلاندقا جاسالعان بىرنەشە ساپاردىڭ مەرزىمى جيناقتالادى. بەلگىلەنگەن جالپى شەكتەن اسۋعا بولمايدى.
ساپار 30 كۇننەن اسسا، ۆيزاسىز رەجيم جەتكىلىكسىز بولادى. مۇنداي جاعدايدا ءتيىستى ۆيزانى الدىن الا راسىمدەۋ قاجەت.