تايلاند كورولىنىڭ ۇلكەن قىزى قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - تايلاند كورولى ماحا ۆاچيرالونگكورننىڭ ۇلكەن قىزى حانشايىم بادجراكيتيابحا ءۇش جىلدان استام ۋاقىت كومادا جاتىپ، 47 جاسىندا قايتىس بولدى، دەپ حابارلايدى Al Jazeera.
حانشايىم بادجراكيتيابحا تايلىقتار اراسىندا مەملەكەتتىك قىزمەت جانە ادىلەت رەفورماسى جوبالارىمەن، اسىرەسە تۇرمەدە وتىرعان تاي ايەلدەرىن بوساتپاس بۇرىن وڭالتۋ ناۋقانىن ۇيىمداستىرۋىمەن تانىمال بولدى.
ساراپشىلار پىكىرىنشە، ول وسى ەڭبەكتەرىمەن كورول وتباسىنىڭ باسقا مۇشەلەرىنەن ەرەكشەلەندى.
تاق مۇراگەرلىگى ەر ادامدارعا عانا مۇراعا قالاتىن، الايدا جاقىندا ەنگىزىلگەن كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەر حانشايىمنىڭ تايلاندتىڭ العاشقى ايەل مونارحى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
تاققا ۇمىتكەر مۇراگەر قازىرگى ۋاقىتتا مارقۇم حانشايىمنىڭ كىشى ءىنىسى، 21 جاستاعى ديپانگكورن راسميدجوتي كوپشىلىك الدىندا سيرەك شىعادى.
حانشايىم بادجراكيتيابحا جۇرەك اۋرۋىنا بايلانىستى ەسىنەن تانىپ قالعاننان كەيىن 2022-جىلدىڭ جەلتوقسانىنان بەرى بانگكوكتاعى كورول چۋلالونگكورن اۋرۋحاناسىندا ەس-ءتۇسسىز جاتتى.
كورول سارايىنىڭ ءۇي شارۋاشىلىعى بيۋروسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ونىڭ جاعدايى 2026-جىلدىڭ مامىر ايىندا ءىش قۋىسىنىڭ ينفەكسياسىنا بايلانىستى ناشارلاعان. سونداي-اق، ول قان قىسىمىنىڭ تومەندەۋىنەن، جۇرەك سوعىسىنىڭ بۇزىلۋىنان زارداپ شەككەن.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وڭتۇستىك كورەيانىڭ ەكس-پرەزيدەنتىنە تاعى 30 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ۇكىمى شىعارىلدى.