تايلاند 93 ەلدىڭ تۋريستەرى ءۇشىن 60 كۇندىك ۆيزاسىز رەجيمدى توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - تايلاندتىڭ مينيسترلەر كابينەتى ۆيزا ساياساتىن تۇبەگەيلى قايتا قاراۋدى ماقۇلداپ، 93 ەل مەن اۋماقتىڭ ازاماتتارى ءۇشىن قولدانىستاعى 60 كۇندىك ۆيزاسىز رەجيمدى ءتيىمدى توقتاتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
كونسۋلدىق ىستەر دەپارتامەنتىنىڭ باس ديرەكتورى مانگكونا پراتۋمكەۋدىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى وزگەرىس بۇرىن قامتىلعان بارلىق ەلدەر ءۇشىن 60 كۇندىك ۆيزاسىز رەجيمدى تولىعىمەن جويۋ. سونىمەن قاتار، 30 كۇندىك ۆيزاسىز كىرۋگە قۇقىعى بار ەلدەر سانى 57 دەن 54 كە دەيىن قىسقاردى، بۇل سحەما ەندى تەك تۋريستىك ماقساتتارعا ارنالعان.
سونىمەن قاتار، ءۇش ەل نەمەسە ايماقتان كەلگەن تۋريستەر ءۇشىن جاڭا 15 كۇندىك ۆيزاسىز كىرۋ رەجيمى ەنگىزىلدى. ال كەلۋ كەزىندە ۆيزا بەرۋ باعدارلاماسى ايتارلىقتاي شەكتەلدى: قاتىسۋشى ەلدەر سانى 31 دەن 4 كە دەيىن قىسقاردى.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەلگە كىرۋ راسىمدەرىن وڭتايلاندىرۋدى، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن، تۋريستىك ەكونوميكانى دامىتۋدى جانە ديپلوماتيالىق ءوزارا قارىم-قاتىناس ءپرينتسيپىن رەفورمانىڭ نەگىزگى ماقساتتارى رەتىندە انىقتادى. جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس، ءاربىر ەل ارتىقشىلىقتاردىڭ قايتالانۋىن بولدىرماۋ ءۇشىن ءبىر عانا ۆيزا سحەماسىن پايدالانا الادى.
جاڭا ەرەجەلەر كورولدىك گازەتىندە رەسمي جاريالانعاننان كەيىن 15 كۇن وتكەن سوڭ كۇشىنە ەنەدى.