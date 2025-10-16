تايۆان تۇرعىندارىنىڭ ماتەريكتىك قىتايعا كىرۋى جەڭىلدەيدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ قۇرلىقتىق بولىگى تايۆان تۇرعىندارى ءۇشىن ماتەريككە كىرۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل تۋرالى سارسەنبى كۇنى ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسى جانىنداعى تايۆان ىستەرى جونىندەگى كەڭسە وكىلى چەن بينحۋا مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەندى تايۆان تۇرعىندارى قاجەتتى تالاپتارعا ساي كەلەتىن بارلىق باقىلاۋ- وتكىزۋ بەكەتتەرىندە كىرەتىن قۇجاتتاردى راسىمدەي الادى.
كەزەكتى باسپاءسوز ءماسليحاتىندا سويلەگەن چەن بينحۋا بۇل قادام قىتايدىڭ اشىقتىعىن ودان ءارى كەڭەيتۋگە جانە تايۆاندىق قانداستاردىڭ ساپارىن ىڭعايلى ءارى قاۋىپسىز ەتۋگە باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
جاڭا جوسپارعا سايكەس، تايۆان تۇرعىندارى ماتەريككە كەلگەن كەزدە، شىعۋ پۋنكتىنە قاراماستان - تىكەلەي تايۆاننان، سونداي-اق شياڭگاڭ (گونكونگ)، اومەن (ماكاو) نەمەسە باسقا ەلدەر ارقىلى كەلسە دە - كەز كەلگەن قاجەتتى تالاپتارعا ساي كەلەتىن باقىلاۋ- وتكىزۋ بەكەتتەرىندە ءبىر رەتتىك كىرۋ رۇقساتىن راسىمدەي الادى. وكىلدىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاڭاشىلدىققا قاتىستى ناقتى مالىمەتتەر مەن باقىلاۋ بەكەتتەرىنىڭ ءتىزىمى ءتيىستى مەكەمەلەر تاراپىنان جاقىن ارادا جاريالاناتىن بولادى.
چەن بينحۋا اتاپ وتكەندەي، جاڭا ەرەجە تايۆان بۇعازىنىڭ ەكى جاعىنداعى الماسۋ مەن ىنتىماقتاستىقتى جەڭىلدەتىپ، بەيبىت جانە ىقپالداسقان دامۋ ۇدەرىسىنە سەپتىگىن تيگىزەدى.
