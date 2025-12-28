تايۆان مەن جاپونيادا جەر سىلكىنىسى بولدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي جەر سىلكىنىسى جەلىلەرى ورتالىعى تايۆانداعى يلان وكرۋگىندە 6,6 ماگنيتۋدالىق جەر سىلكىنىسى بولدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ورتالىقتىڭ مالىمەتىنشە، جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى سولتۇستىك ەندىكتىڭ 24,67 گرادۋس جانە شىعىس بويلىق 122,06 گرادۋس كوورديناتتارى بويىنشا تىركەلگەن. جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 60 شاقىرىم تەرەڭدىكتە بولعان.
جەر استى دۇمپۋلەرى تايۆاننىڭ بارلىق اۋماعىندا انىق سەزىلىپ، عيماراتتار قوزعالعان. ازىرگە ارالدا قۇربان بولعاندار، زارداپ شەككەندەر جانە ماتەريالدىق شىعىن تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
سونداي-اق جاپونيانىڭ حونسيۋ ارالىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا 5,1 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى.
الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى سولتۇستىك ەندىكتىڭ 29,75 گرادۋسىندا جانە شىعىس بويلىقتىڭ 142,30 گرادۋسىندا ورنالاسقان. جەراستى تەربەلىسىنىڭ وشاعى 10 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ەكەنى بەلگىلى بولدى.
ەسكە سالايىق، اپتا باسىندا الماتى تۇرعىندارىنا تۇندە جەر سىلكىنىسى سەزىلدى.