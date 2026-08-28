تانىمال تەلەجۋرناليست تىلەۋقابىل مىڭجاسار دۇنيەدەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - تانىمال تەلەجۋرناليست، وتاندىق تەلەۆيزيانىڭ ارداگەرى، تانىمال تەلەجۋرناليست، قازاقستان جۋرناليستەر وداعىنىڭ لاۋرەاتى تىلەۋقابىل مىڭجاسار دۇنيەدەن ءوتتى. قارالى حاباردى جۋرناليست رينات كەرتايەۆ جەتكىزدى.
- وتاندىق تەلەۆيزيانىڭ ارداقتى ارداگەرى، ۇزاق جىلدار بويى «حابار» اگەنتتىگىنىڭ الماتى وبلىسىنداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى بولعان تىلەۋقابىل مىڭجاسار اعامىزدىڭ دۇنيەدەن وتكەنىن ەستىپ، قابىرعامىز قايىستى، - دەپ جازدى رينات كەرتايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، تىلەۋقابىل مىڭجاسار جۋرناليستيكانى قىزمەت ەمەس، ءومىرىنىڭ ءمانى دەپ تۇسىنگەن ازامات بولعان.
- تىلەۋقابىل اعا - جۋرناليستيكانى قىزمەت ەمەس، ءومىرىنىڭ ءمانى دەپ تۇسىنگەن ازامات ەدى. ءوزى ءبىر سۇحباتىندا: «مەن ماماندىعىمدى جان-تانىممەن جاقسى كوردىم» دەگەن بولاتىن. ول ءۇشىن ۇلكەن-كىشى سيۋجەت بولمادى: «مەن ءۇشىن ت ۆ سيۋجەتتىڭ ۇلكەن-كىشىسى جوق. ءارقايسىسىنىڭ ماڭىزى زور بولدى»، - دەيتىن. ال ءوز كاسىبي جولىن ءبىر اۋىز سوزبەن: «40 جىلدان استام… ءتىلشى عانا بولدىم»، - دەپ سيپاتتاعان. وسى «ءتىلشى عانا بولدىم» دەگەن ءسوزدىڭ وزىندە ۇلكەن تاعدىر جاتىر. ول الماتى وبلىسىنىڭ اۋىل-ايماعىن ارالاپ، قاراپايىم حالىقتىڭ ماسەلەسىن رەسپۋبليكالىق ەفيرگە جەتكىزدى، - دەدى ول.
تىلەۋقابىل مىڭجاسار تۇركىستان قالاسىندا تۋعان. 1975 -جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جۋرناليستيكا فاكۋلتەتىن بىتىرگەن.
1975 -جىلى قازاق جاسوسپىرىمدەر تەلەۆيدەنيەسىندە العاشقى حابارى ەفيرگە شىقتى. «حابار» اگەنتتىگىندە قۇرىلعان كۇننەن باستاپ جۇمىس ىستەدى.
«ەڭبەكتە ۇزدىك شىققانى ءۇشىن» مەدالىمەن، قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ العىس حاتىمەن ماراپاتتالعان. قازاقستان جۋرناليستەر وداعىنىڭ لاۋرەاتى، الماتى وبلىسىنىڭ قۇرمەتتى ازاماتى. «حابار» اگەنتتىگىنىڭ «التىن ميكروفونىنىڭ» يەگەرى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن وتاندىق باسپا ءىسىنىڭ ارداگەرى الميرا سۋجيكوۆا دۇنيەدەن وتكەنىن جازعان ەدىك.