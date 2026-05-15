تانىمال سپورتشى ەركەبۇلان توقتار جول اپاتىنا ۇشىرادى
استانا. قازاقپارات – تانىمال اكتەر ءارى سپورتشى ەركەبۇلان توقتار جول اپاتىنا ۇشىرادى.
30 جاستاعى فايتەر Instagram-دا ۆيدەو جاريالادى. كادردا ول موتوسيكلىمەن كولىككە سوعىلىپ، وعان زاقىم كەلتىرگەنى كورىنەدى.
ەركەبۇلان توقتاردىڭ ءوزى دە، كولىگى دە زارداپ شەكپەگەن.
«بۇگىن قۇداي ساقتادى. بۇگىنگى بولعان جاعدايدى بىلاي ءتۇسىندىم: اللا تاعالا «ەركەبۇلان، ازارتىنا كىرمە» دەدى. ماعان «مىناداي بولا سالادى، جول اپاتى قالاي بولعانىن تۇسىنبەي قالاسىڭ» دەپ جاي كورسەتتى. موتوسيكلمەن اراسىندا سەنبى-جەكسەنبىدە، كولىك از كەزدە اسىقپاي ءبىر اينالىپ كەلۋ كەرەك. ازارتىنا كىرىپ بارا جاتقان ەدىم. كۇندە شىعىپ كەتتىم. كولىككە مىنبەي قويدىم. بايقاپ ءجۇرۋ كەرەك»، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ەركەبۇلان توقتار - ۇزاق ۋاقىت بويى پوپ- MMA- دا ونەر كورسەتىپ، كەيىن كاسىپقوي جەكپە-جەككە اۋىسقان اكتەر. ونىڭ قازىرگى رەكوردى - 11-3. اكتەردىڭ پاراقشاسىنا 2,3 ميلليون ادام جازىلعان.
ەركەبۇلان توقتار ارمەنيادا وتكەن كەيىنگى جەكپە-جەگىندە تورەشىلەردىڭ شەشىمىمەن قىرعىزستان وكىلى مارسەل نۇرلانبەك ۇلىنان جەڭىلىپ قالدى.