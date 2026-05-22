تانىمال ءانشى مەيرامبەك بەسبايەۆ «پاراسات» وردەنىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - «مۋزارت» توبىنىڭ مۇشەسى، تانىمال ءانشى مەيرامبەك بەسبايەۆ «پاراسات» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
بۇل تۋرالى ءانشى ساكەن مايعازيەۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا حابارلاپ، جۇرتتان ءسۇيىنشى سۇرادى. ماراپاتتى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا تابىستاعان.
«ءسۇيىنشى، قازاق ەلى! مەيرامبەك دوسىم «پاراسات» وردەنىمەن ماراپاتتالدى! قازاق ونەرىنە بەرگەنىڭ دە، بەرەرىڭ دە كوپ. ابىرويىڭ اسقاقتاي بەرسىن. اق جۇرەگىممەن قۋانىشتىمىن، دوسىم! جاسا، قازاق ونەرى!» - دەپ جازدى ول.
جەلى قولدانۋشىلارى ونەر يەسىن جاپپاي قۇتتىقتاپ جاتىر:
«قۇتتى بولسىن! ماراپاتقا لايىقسىز!»، «اتاق ءوز يەسىن تاپتى»، «وتە لايىق»، «قۇتتى بولسىن!».
ەسكە سالايىق، 21-مامىردا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جەزتاڭداي ءانشى، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ماقپال ءجۇنىسوۆاعا ەكىنشى دارەجەلى «بارىس» وردەنىن تابىستاعان ەدى.