تانىمال بوكسشى جانقوش تۇراروۆ قۋانىشتى جاڭالىعىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى جانقوش تۇراروۆ وتباسىنداعى قۋانىشتى جاڭالىعىمەن ءبولىستى.
سپورتشى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاڭا تۋعان قىزىنىڭ فوتوسۋرەتتەرىن جاريالادى.
بوكسشىنىڭ ايتۋىنشا، ءسابي دۇنيەگە كەلگەن ساتتە ول جانىندا بولىپ، كەيىن بىردەن ا ق ش- قا اتتانعان. ءبىراز ۋاقىتتان سوڭ عانا قىزىن قايتا كورۋگە مۇمكىندىك تۋعان.
نارەستەنىڭ ءيىسىن جۇماقتىڭ جۇپار يىسىنە تەڭەيدى عوي - راسىندا سولاي ەكەن. يىسىنە تويمايسىڭ. اللا قالاسا، قىرقىنان شىعاتىن كۇن دە الىس ەمەس. قىزدارىم - مەنىڭ ەڭ ۇلكەن باقىتىم، - دەپ جازدى ول.
جانقوش تۇراروۆ ءوز جازباسىندا پەرزەنت ءسۇيۋدى ارمانداپ جۇرگەن وتباسىلارعا ىزگى تىلەگىن دە جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، جانقوش تۇراروۆ - ءبىرىنشى جارتىلاي ورتا سالماقتا ونەر كورسەتەتىن تاجىريبەلى كاسىپقوي بوكسشى. ول كاسىبي مانسابىندا 29 جەكپە-جەك وتكىزىپ، سونىڭ بارلىعىندا جەڭىسكە جەتكەن.