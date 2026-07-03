KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تانىمال بوكسشى جانقوش تۇراروۆ قۋانىشتى جاڭالىعىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى جانقوش تۇراروۆ وتباسىنداعى قۋانىشتى جاڭالىعىمەن ءبولىستى.

    а
    Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

    سپورتشى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاڭا تۋعان قىزىنىڭ فوتوسۋرەتتەرىن جاريالادى.

    بوكسشىنىڭ ايتۋىنشا، ءسابي دۇنيەگە كەلگەن ساتتە ول جانىندا بولىپ، كەيىن بىردەن ا ق ش- قا اتتانعان. ءبىراز ۋاقىتتان سوڭ عانا قىزىن قايتا كورۋگە مۇمكىندىك تۋعان.

    نارەستەنىڭ ءيىسىن جۇماقتىڭ جۇپار يىسىنە تەڭەيدى عوي - راسىندا سولاي ەكەن. يىسىنە تويمايسىڭ. اللا قالاسا، قىرقىنان شىعاتىن كۇن دە الىس ەمەس. قىزدارىم - مەنىڭ ەڭ ۇلكەن باقىتىم، - دەپ جازدى ول.

    جانقوش تۇراروۆ ءوز جازباسىندا پەرزەنت ءسۇيۋدى ارمانداپ جۇرگەن وتباسىلارعا ىزگى تىلەگىن دە جەتكىزدى.

    ايتا كەتەيىك، جانقوش تۇراروۆ - ءبىرىنشى جارتىلاي ورتا سالماقتا ونەر كورسەتەتىن تاجىريبەلى كاسىپقوي بوكسشى. ول كاسىبي مانسابىندا 29 جەكپە-جەك وتكىزىپ، سونىڭ بارلىعىندا جەڭىسكە جەتكەن.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور