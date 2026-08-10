تانىمال بلوگەر ماحمۋد حيكماتوۆقا حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى وزبەكستان ازاماتى، «ماحا.dxb» اتىمەن تانىمال بولعان بلوگەر ماحمۋد حيكماتوۆقا حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ول «SultanGames» ،«PINCO» ،«Nomadcasino»، «Pin-Up» ،«Vavada» جانە باسقا دا زاڭسىز ينتەرنەت-كازينولاردى جارنامالاپ، ناسيحاتتادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن. سوت كۇدىكتىنى قاماۋعا سانكتسيا بەرگەن.
اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستاندا ينتەرنەت-كازينولاردىڭ زاڭسىز جۇمىس ىستەۋىنە جاعداي جاسايتىن جۇيە قۇرىلعان.
- وسى جۇيە ارقىلى ينتەرنەت-كازينو ينتەرفەيسى ۇسىنىلىپ، اقشا قابىلداۋ جانە تولەۋ جولعا قويىلعان. ول ۇشىن ەكۆايرينگ، موبيلدى تولەمدەر مەن كريپتوۆاليۋتا پايدالانىلعان. سونداي-اق ەل ازاماتتارىن قۇمار ويىندارعا كوپتەپ تارتۋ ماقساتىندا جارناما تاراتىلعان. ينتەرنەت-كازينولاردى جارنامالاۋ ءۇشىن ۇيىمداستىرۋشىلار بلوگەر م. ۋ. حيكماتوۆتى تارتقان. وعان قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىن ينفليۋەنسەرلەردى تاۋىپ، سولار ارقىلى جارنامالىق ماتەريالدار جاريالاتۋ مىندەتى جۇكتەلگەن،- دەلىنگەن حابارلامادا.
حيكماتوۆ بلوگەرلەردەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارىنىڭ ستاتيستيكاسىن، سونىڭ ىشىندە جازىلۋشىلارىنىڭ دەموگرافيالىق جانە گەوگرافيالىق كورسەتكىشتەرىن، سونداي-اق جاريالانىمداردىڭ قامتۋ اۋديتورياسى تۋرالى اقپاراتتى جيناعان. جارناما قۇنى وسى كورسەتكىشتەرگە قاراي بەلگىلەنگەن.
اگەنتتىك مالىمەتىنشە، ول وسىلايشا 35 تەن استام بلوگەردى، ونىڭ ىشىندە قايسار قامزا ەسىمدى بلوگەردى تارتقان.
اۋديتورياسى كەڭ قايسار قامزا ينتەرنەت-كازينولارعا اپاراتىن رەفەرالدىق سىلتەمەلەردى جاريالاپ، قازاقستان ازاماتتارىن تىيىم سالىنعان قۇمار ويىندارعا تارتقان. ول ءاربىر پايدالانۋشىنىڭ سىلتەمە ارقىلى وتكەنى ءۇشىن سىياقى الىپ وتىرعان.
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ىزدەۋدەگى ماحمۋد حيكماتوۆتىڭ قايدا جۇرگەنى تۋرالى قانداي ءدا بىر اقپارات بىلەتىن ازاماتتاردى كەزەكشى بولىمگە حابارلاسۋعا شاقىرادى: 77172708478.
اگەنتتىك اقپارات بەرگەن ازاماتقا سىياقى تولەنەتىنىنە جانە ونىڭ اتى ءجونى قۇپيا ساقتالاتىنىنا كەپىلدىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قارجىلىق مونيتورينگى اگەنتتىگىنىڭ استانا بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەۋ دەپارتامەنتى 26 جاستاعى ماحمۋد حيكماتوۆقا ىزدەۋ سالعانىن حابارلاعانبىز.
ونىڭ الدىندا قازاقستاندىق تانىمال بلوگەر قايسار قامزا بيىل 6-تامىزدا ۆەتنامنان قازاقستانعا ەكستراديتسيالانعان ەدى.