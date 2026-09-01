تانىمال باپكەر «التىن دوپقا» كىم لايىق ەكەنىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - «مانچەستەر سيتيدىڭ» بۇرىنعى باپكەرى پەپ گۆارديولا 2026-جىلى «التىن دوپتى» قاي فۋتبولشى الۋعا لايىق ەكەنىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى vesti.kz.
«حارري (كەين) لايىق. ونىڭ جەتىستىكتەرى، سوققان گولدارى، تۇراقتىلىعى جانە كوماندانى كۇشەيتە الاتىنى - «التىن دوپ» يەگەرىن انىقتاۋدا ەسكەرىلۋگە ءتيىس نەگىزگى فاكتورلار. ول تاماشا ماۋسىم وتكىزدى. مەنەن سۇراساڭىز، «التىن دوپ» حارري كەينگە بەرىلۋى كەرەك»، - دەدى پەپ گۆارديولا Sky Sports باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ايتا كەتەيىك، وتكەن ماۋسىمدا حارري كەين «باۆاريا» ساپىندا 51 ماتچ وتكىزىپ، 61 گول سوقتى. انگليا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى ميۋنحەندىك كلۋب گەرمانيا چەمپيوناتى جانە كۋبوگىن جەڭىپ الۋىنا دا ۇلەس قوستى.