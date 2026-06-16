KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تانىمال ايتىسكەر اقىن جۇبايىمەن بىرگە جول اپاتىنان قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - تانىمال ايتىسكەر اقىن، مادەنيەت سالاسىنىڭ ۇزدىگى سالتانات وتەلبايەۆا مەن جۇبايى جول اپاتىنان قازا تاپتى.

    Ақтөбеде жол апаты кезінде көлік өртеніп, екі адам көз жұмды
    Фото: Видеодан скрин

    قارالى حاباردى مارقۇمنىڭ ارىپتەسى مارعۇلان وسپانوۆ الەۋمەتتىك جەلىدە جەتكىزدى. ونىڭ سوزىنشە، اتباسار مەن ەسىلدىڭ ورتاسىندا جول اپاتى بولعان.

    «سۋىق حاباردى جەتكىزۋگە ءماجبۇرمىن. جالعان ءومىر-اي، دەسەيشى! بۇگىن ايتىسكەر اقىن، مادەنيەت سالاسنىڭ ۇزدىگى، تاريح عىلىمدارىنىڭ ماگيسترى، ىبىراي التىنسارين مۋزەيى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى سالتانات وتەلبايەۆا جول اپاتىنا ءتۇسىپ، جۇبايى مىرزابەك قاسىموۆ ەكەۋى دە قازا تاپتى. جالعىز ۇلى تاڭعى 9 دا «اعا، اتا-انامنان ايرىلىپ قالدىم» دەپ حابارلاستى. بۇگىن قىزى مەكتەپتى ۇزدىك ءبىتىرىپ، قىزىل اتتەستاتىن الاتىن كۇنى ەدى. ۇلگەرەمىن دەپ اسىقتى ما ەكەن، استانادان تاڭعى 4 تە جولعا شىعىپ كەتىپتى»، - دەپ جازدى ول.

    مالىمەتكە سۇيەنسەك، سالتانات امانتاي قىزى سانالى عۇمىرىن مادەنيەت پەن مۋزەي ىسىنە، تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋ مەن ناسيحاتتاۋعا ارناعان.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور