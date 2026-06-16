تانىمال ايتىسكەر اقىن جۇبايىمەن بىرگە جول اپاتىنان قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - تانىمال ايتىسكەر اقىن، مادەنيەت سالاسىنىڭ ۇزدىگى سالتانات وتەلبايەۆا مەن جۇبايى جول اپاتىنان قازا تاپتى.
قارالى حاباردى مارقۇمنىڭ ارىپتەسى مارعۇلان وسپانوۆ الەۋمەتتىك جەلىدە جەتكىزدى. ونىڭ سوزىنشە، اتباسار مەن ەسىلدىڭ ورتاسىندا جول اپاتى بولعان.
«سۋىق حاباردى جەتكىزۋگە ءماجبۇرمىن. جالعان ءومىر-اي، دەسەيشى! بۇگىن ايتىسكەر اقىن، مادەنيەت سالاسنىڭ ۇزدىگى، تاريح عىلىمدارىنىڭ ماگيسترى، ىبىراي التىنسارين مۋزەيى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى سالتانات وتەلبايەۆا جول اپاتىنا ءتۇسىپ، جۇبايى مىرزابەك قاسىموۆ ەكەۋى دە قازا تاپتى. جالعىز ۇلى تاڭعى 9 دا «اعا، اتا-انامنان ايرىلىپ قالدىم» دەپ حابارلاستى. بۇگىن قىزى مەكتەپتى ۇزدىك ءبىتىرىپ، قىزىل اتتەستاتىن الاتىن كۇنى ەدى. ۇلگەرەمىن دەپ اسىقتى ما ەكەن، استانادان تاڭعى 4 تە جولعا شىعىپ كەتىپتى»، - دەپ جازدى ول.
مالىمەتكە سۇيەنسەك، سالتانات امانتاي قىزى سانالى عۇمىرىن مادەنيەت پەن مۋزەي ىسىنە، تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋ مەن ناسيحاتتاۋعا ارناعان.