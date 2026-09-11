تانىمال اكتەر ەركەبۇلان توقتار جاۋاپقا تارتىلدى
استانا.قازاقپارات - قازاقستاندىق تانىمال MMA سپورتشىسى ءارى اكتەر ەركەبۇلان توقتار ۇساق بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
الماتى پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمەتىنشە، ۆەدومستۆو قىزمەتكەرلەرى الەۋمەتتىك جەلىلەردى باقىلاۋ بارىسىندا سپورتشىنىڭ بەيادەپ سوزدەر ايتقان ۆيدەوسىن انىقتاعان.
وسىعان بايلانىستى الماتى قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتى ەركەبۇلان توقتاردى ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 434-بابى بويىنشا كىنالى دەپ تانىعان.
پروكۋراتۋرا وكىلدەرى تانىمال بولۋ زاڭ تالاپتارىن بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتپايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، اقتوبەدە بالاعات سوزدەر ايتقان تيكتوكەر قاماۋعا الىنعان. شۋ قالاسىندا دارىگەردى بالاعاتتاعان تۇرعىن ايىپپۇل ارقالادى.
ال قاراعاندى وبلىسىندا TikTok تا بالاعات سوزدەر ايتقان ايەل جاۋاپقا تارتىلدى.