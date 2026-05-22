تانىمال 14 اكتەر مەن ءانشى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا ەسىرتكىگە قارسى رەيد كەزىندە 14 تانىمال اكتەر مەن ءانشى ۇستالدى. وپەراتسيا ىستانبۇلداعى تۇنگى كلۋبتار مەن قوناق ۇيلەردە جۇرگىزىلگەن.
تۇركياداعى شوۋ-بيزنەس وكىلدەرىنە قاتىستى ەسىرتكىگە قارسى رەيدتەر سوڭعى ايلاردا جيىلەپ كەتتى. بۇل جولى وپەراتسيا اياسىندا تانىمال اكتەرلەر مەن انشىلەردىڭ اتى اتالىپ، قوعامدا ۇلكەن رەزونانس تۋدىردى.
وپەراتسيا «تاڭ» دەپ اتالادى
تۇركيا بيلىگى مۇنداي رەيدتەردى بىلتىر قازان ايىنان بەرى تۇراقتى وتكىزىپ كەلەدى. ساراپشىلار «تاڭ» دەپ اتالعان وپەراتسيانى ەلدەگى ەسىرتكى اينالىمىنا قارسى كۇرەستىڭ كۇشەيۋىمەن بايلانىستىرادى. سوڭعى جىلدارى تۇركيا تەك تۋريزم مەن كينو يندۋسترياسىنىڭ ورتالىعى ەمەس، ەۋروپا مەن تاياۋ شىعىس اراسىنداعى ماڭىزدى ترانزيتتىك ايماققا اينالدى. سوعان بايلانىستى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قوعامدا ىقپالى بار تۇلعالاردى دا ءجىتى باقىلاۋعا العان.
بۇل رەيدتەردىڭ ەرەكشەلىگى - تەك كۇدىكتىلەردى ۇستاۋمەن شەكتەلمەي، تۇنگى كلۋبتار، قوناقۇيلەر، كوڭىل كوتەرۋ ورىندارى تولىق تەكسەرىلەدى. ياعني ماسەلە جەكە ادامداردا عانا ەمەس، بەلگىلى ءبىر ورتا مەن يندۋسترياعا قاتىستى قاراستىرىلىپ وتىر. تۇركيا پروكۋراتۋراسى بيولوگيالىق ساراپتاما، ءتىنتۋ جانە جاۋاپ الۋ شارالارىن قاتار جۇرگىزىپ جاتىر.
ۇستالعاندار كىم؟
كوپشىلىك اراسىندا «نەگە ءدال اكتەرلەر مەن انشىلەر؟» دەگەن سۇراق تۋىنداۋى مۇمكىن. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، شوۋ-بيزنەس وكىلدەرى تۇنگى ومىرگە، جابىق كەشتەرگە جانە ءتۇرلى ەليتالىق ورتاعا جيى قاتىسادى. سوندىقتان مۇنداي تەكسەرۋلەردە ولاردىڭ اتى جيى اتالادى. ءبىراق بۇل ولاردىڭ ءبارى كىنالى دەگەن ءسوز ەمەس. تۇركيا زاڭناماسىندا ادام تەك سوت شەشىمى شىققاننان كەيىن عانا رەسمي تۇردە ايىپتى دەپ تانىلادى.
مىسالى، اكتەر جان يامان وزىنە تاعىلعان كۇدىكتى جوققا شىعاردى. ال دوعۋكان گۇڭگەر كەيبىر «جەڭىل زاتتاردى» قولدانعانىن مويىنداپ، جانكۇيەرلەرىنەن كەشىرىم سۇرادى. بۇل جەردە تۇركيا مەن ەۋروپاداعى زاڭ ايىرماشىلىعى دا تالقىلانىپ جاتىر. كەيبىر ەۋروپا ەلدەرىندە رۇقسات ەتىلگەن زاتتار تۇركيادا قىلمىس بولىپ سانالادى.
تاعى ءبىر نازار اۋداراتىن ماسەلە - الەۋمەتتىك جەلى مەن سەريال جۇلدىزدارىنىڭ قوعامعا ىقپالى. تۇركيادا اكتەرلەر تەك ونەر ادامى ەمەس، ميلليونداعان ادامنىڭ كۋميرى. سوندىقتان ولاردىڭ اتى مۇنداي داۋعا ىلىنسە، بۇل جاستارعا اسەر ەتەدى دەگەن الاڭداۋشىلىق بار. سول سەبەپتى تۇركيا بيلىگى تانىمال ادامدارعا قاتىستى ىستەردى قوعامعا اشىق كورسەتىپ، الدىن الۋ شاراسى رەتىندە پايدالانۋعا تىرىسادى.
بۇل جولعى رەيد ناتيجەسىندە «مۇكجيدەك ءشارباتى» سەريالىنىڭ اكتريساسى فەيزا جيۆەلەك پەن تانىمال ءانشى مابەل ماتيز دە ۇستالدى.
باسقا ءبىر تەرگەۋ اياسىندا دالەلدەر الىندى. سونىڭ نەگىزىندە ىستانبۇل جاندارمەرياسىنا 25 كۇدىكتىنى ۇستاۋ، ءتىنتۋ جۇرگىزۋ، بيولوگيالىق ساراپتاما جاساۋ جانە جاۋاپ الۋ تۋرالى نۇسقاۋ بەرىلدى، - دەلىنگەن ىستانبۇلدىڭ باكىركوي اۋداندىق باس پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
NTV تەلەارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، بارلىعى 14 ادام ۇستالعان. ولاردىڭ قاتارىندا Medcezir سەريالىنىڭ اكتريساسى ءارى مودەل سەرەناي سارىكايا، اكتەر ونۋر تۋنا، ءانشى بەركاي جانە وزگە دە جۇلدىزدار بار.
مابەل ماتيز بۇعان دەيىن ادەپسىز ماتەريال تاراتۋ ءىسى بويىنشا دا ايىپتالعان. ءان ماتىنىنە بايلانىستى وعان ءۇش جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋ قاۋپى تونگەن ەدى. الايدا مامىر ايىنىڭ باسىندا سوت ونى اقتاپ شىقتى. ءانشىنىڭ Spotify پلاتفورماسىندا اي سايىن 5,5 ميلليون تىڭدارمانى بار. ول تۇركيا مەن ەۋروپادا تۇراقتى تۇردە كونسەرت بەرەدى.
El.kz