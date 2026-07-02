نەتانياحۋ: يزرايل ەندى ا ق ش قولداۋىن قاجەت ەتپەيدى
استانا. KAZINFORM - يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ ا ق ش تاراپىنان يزرايلگە كورسەتىلەتىن قارجىلىق قولداۋدى توقتاتۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى. ول ەل ەكونوميكاسى قازىر امەريكانىڭ قولداۋىنسىز ءومىر سۇرە الاتىنداي كۇشتى ەكەنىن العا تارتتى، دەپ حابارلايدى News18.
- مەن امەريكانىڭ كومەگىن توقتاتقىم كەلەدى. بۇل جۇمىسسىزدىققا بەرىلەتىن جاردەماقى سياقتى، مەن مۇنى قالامايمىن. ءبىزدىڭ ەكونوميكامىز ەندى شاعىن ەكونوميكا ەمەس… ءبىز ا ق ش- تان الاتىن ج ءى ءو ۇلەسىن ءوزىمىز قارجىلاندىرا الامىز. مەن بۇل پروتسەستىڭ بيىل باستالۋىن قالايمىن، - دەدى نەتانياحۋ.
نەتانياحۋ بۇل مالىمدەمەنى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى، پالەستينا ماسەلەسى، گازا سەكتورى، يران جانە ليۆان بويىنشا ءوز ۇكىمەتىنىڭ ۇستانىمىن بايانداي وتىرىپ جاسادى.
- يزرايل - ەۆرەي حالقىنىڭ ۇلتتىق مەملەكەتى. مۇندا پالەستينا مەملەكەتى بولمايدى، - دەدى ول.
سونداي-اق پرەمەر-مينيستر يزرايل بەلسەندى قاۋىپسىزدىك ساياساتىن جۇرگىزۋدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.
- گازا سەكتورىنداعى قونىستاردى قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەسىنە كەلسەك، الدىمەن ءىس-قيمىل جاساۋ كەرەك، سودان كەيىن عانا بۇل تۋرالى ايتۋ قاجەت. كەيدە وسى ەكەۋىن ءبىر-بىرىنەن اجىراتا بىلگەن دۇرىس. سوندىقتان بۇل تاقىرىپقا قاتىستى قوسارىم جوق، - دەدى ول عازا سەكتورىنداعى يزرايلدىك قونىستاردى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ مۇمكىندىگى تۋرالى پىكىر بىلدىرە وتىرىپ.
جالپى مەملەكەتتىك ساياسات تۋرالى ايتا وتىرىپ، نەتانياحۋ مەملەكەتتىك باسقارۋ ونەرى تەك ىشكى ساياساتپەن شەكتەلمەيتىنىن ايتتى.
- مەن بۇكىل الەمگە ءار جولى ءبارىن ايتىپ وتىرۋعا مىندەتتى ەمەسپىن، - دەدى ول.
يزرايلدىڭ يرانعا قارسى اسكەري ارەكەتى پىكىر ءبىلدىردى.
- ءبىز ءوزىمىزدى قورعاۋ ءۇشىن يرانعا ەكى رەت باسىپ كىردىك. قاجەت بولسا، مۇنى ءۇشىنشى رەت تە جاسايمىز، - دەدى نەتانياحۋ.
نەتانياحۋ يزرايل اسكەرى «حەزبوللا» ولارعا قاۋىپ توندىرمەيىنشە، ليۆاندا قالاتىنىن مالىمدەدى.
- ءبىز ليۆاننان كەتكەن جوقپىز. ءبىز نەگىزىنەن ليۆانمەن شەكارادان شامامەن 10 شاقىرىم جەردەگى قاۋىپسىزدىك بەلدەۋىن ليۆان ۇكىمەتىنىڭ كەلىسىمىمەن قۇردىق. ارينە، «حەزبوللا» وكپەلى. يران تۋرالى دا سولاي ايتۋعا بولادى، - دەدى بينيامين نەتانياحۋ.
سەيسەنبى كۇنى نەتانياحۋ ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى يزرايل اسكەرلەرىنە بارىپ، ەل كۇشتەرى يران قولداعان «حەزبوللانىڭ» قاۋپى جويىلعانشا سول جەردە قالاتىنىن مالىمدەدى.
ونىڭ مالىمدەمەسى ليۆان مەن يزرايل ا ق ش- تىڭ دەلدالدىعىمەن بەيبىتشىلىك ورناتۋعا جانە «حەزبوللانى» قارۋسىزداندىرۋعا باعىتتالعان نەگىزدەمەلىك كەلىسىمگە قول قويعاننان كەيىن بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ جاسالدى.
كەلىسىمگە سايكەس، يزرايلدىڭ باسىپ الىنعان ليۆان اۋماعىنان كەز كەلگەن شەگىنۋى تەك بەيرۋتتىڭ ليۆان اسكەري كۇشتەرى بيلىكتى «حەزبوللادان» ءوز قولىنا الاتىن «پيلوتتىق ايماقتاردى» قۇرۋ شارتىمەن عانا مۇمكىن بولادى.
بۇعان دەيىن تەگەران، ۆاشينگتون جانە بەيرۋت ليۆانداعى بەيبىتشىلىك كەلىسىمىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بىرلەسكەن كوميتەت قۇراتىنى حابارلانعان بولاتىن.