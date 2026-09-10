نەتانياحۋ يراننىڭ تىزە بۇگۋىنە از قالعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ سيرياداعى يزرايل اسكەرى ورنالاسقان پوزيتسيالارعا بارىپ، تەگەرانمەن جالعاسىپ جاتقان تەكەتىرەسكە قاتىستى مالىمدەمە جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايل ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى سارسەنبى كۇنى قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس جانە قورعانىس ارمياسى باس شتابى باستىعىنىڭ ورىنباسارى تامير يادايمەن بىرگە حەرمون تاۋىنىڭ سيريا اۋماعىنداعى بولىگىنە باردى.
ساپار بارىسىندا نەتانياحۋ يزرايلدىڭ قازىرگى يران باسشىلىعىن جەڭۋىنە از قالعانىن ايتتى. بۇل تۋرالى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ رەسمي اككاۋنتىندا حابارلاندى.
- الدا ءالى اتقاراتىن جۇمىسىمىز بار. باستى مىندەت - يرانداعى تەرروريستىك رەجيمدى تالقانداۋ، وعان وتە از قالدى. اقىر سوڭىندا يران باستاعان بۇكىل كۇش ءبىرتۇتاس جۇيە رەتىندە كۇيرەيدى»، - دەدى نەتانياحۋ.
يزرايل باسشىسى ەل شەكاراسىنا جاقىن اۋماقتا تەرروريستىك ۇيىم دەپ تانيتىن قارۋلى كۇشتەردىڭ ورنالاسۋىنا جول بەرمەيتىنىن مالىمدەدى.
پرەمەر-مينيستر كەڭسەسىنىڭ حابارلاۋىنشا، نەتانياحۋ سيريا اۋماعىنا قارايتىن يزرايل اسكەري بەكەتىنە بارعان. اسكەري قولباسشىلىق وعان وڭىردەگى جەدەل جاعداي تۋرالى باياندادى.
- ءبىز حەرمون شىڭىنان يارمۋك وزەنىنە دەيىنگى، وسى جەردەن جەرورتا تەڭىزىنە دەيىنگى بۇكىل اۋماقتى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىرمىز، - دەدى نەتانياحۋ.
سيريا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ساپارىن قاتاڭ سىنعا الىپ، ونى ەل اۋماعىنا زاڭسىز كىرۋ دەپ باعالادى.
- بۇل - ارانداتۋشىلىق ارەكەت ءارى سيريا اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن، سونداي-اق حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىن ورەسكەل بۇزۋ، - دەلىنگەن سيريا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
2024-جىلعى جەلتوقساندا باشار اساد ۇكىمەتى قۇلاعاننان كەيىن يزرايل اسكەريلەرى بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ باقىلاۋىنداعى بۋفەرلىك ايماققا اسكەر كىرگىزدى. بۇل اۋماق 1974-جىلدان بەرى يزرايل باسىپ العان گولان جوتالارى ماڭىندا سيريا مەن يزرايل كۇشتەرىن ءبولىپ تۇرعان.
سودان بەرى يزرايل سيرياداعى نىساندارعا جۇزدەگەن سوققى جاساپ، ەل اۋماعىندا بىرنەشە مارتە جەرۇستى وپەراتسياسىن وتكىزدى.
يزرايل بيلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە، اسكەريلەر وزدەرى قۇرعان قاۋىپسىزدىك ايماعىندا قالادى. ال سيريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى وعان ىرگەلەس اۋداندار قارۋسىزدانۋعا ءتيىس.
بۇعان دەيىن يزرايل اسكەرىنىڭ سيريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى پروۆينتسياعا وق اتقانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.