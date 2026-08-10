نەتانياحۋ ترامپتىڭ گازا تۋرالى جوسپارىن قابىلدامادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل ا ق ش باسقاراتىن «بەيبىتشىلىك كەڭەسى» ۇسىنعان گازا سەكتورىنداعى بەيبىت كەلىسىمگە قاتىستى 15 پۋنكتتەن تۇراتىن جول كارتاسىن قابىلدامادى. بۇل تۋرالى جەكسەنبىدە يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل مالىمدەمە يزرايلدىڭ بۇل جوسپاردان العاشقى رەسمي جانە تىكەلەي باس تارتۋى بولدى.
نەتانياحۋ مينيسترلەر كابينەتىنىڭ اپتا سايىنعى وتىرىسىندا اتاپ وتكەندەي، ەل شەنەۋنىكتەرىنىڭ بۇرىنعى باعالاۋى بويىنشا گازا سەكتورىنىڭ شامامەن 70 پايىزىن باقىلايتىن يزرايل اسكەرلەرى «قاۋىپتەردىڭ الدىن الۋ» ءۇشىن انكلاۆتا اسكەري وپەراتسيالاردى جالعاستىرادى.
Euronews حابارلاۋىنشا، نەتانياحۋ سونىمەن قاتار گازادا دا، يوردانيانىڭ باتىس جاعالاۋىندا دا پالەستينا مەملەكەتىنىڭ قۇرىلۋىنا ەشقاشان كەلىسپەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- يزرايل 15 تارماقتان تۇراتىن قۇجاتتى قابىلدامايدى. يزرايلدىڭ قورعانىس ارمياسى حاماس قارۋسىزداندىرىلمايىنشا شەگىنبەيدى. مەن حاماس قارۋسىزداندىرىلۋى كەرەك دەگەندە، اۋىر نەمەسە جەڭىل قارۋ- جاراق تۋرالى ەمەس، بارلىق قارۋ- جاراق تۋرالى ايتىپ وتىرمىن. ال ءبىز ويدان شىعارىلعان ەمەس، ناقتى قارۋسىزدانۋ تۋرالى ايتىپ وتىرمىز، - دەدى نەتانياحۋ.
ونىڭ ايتۋىنشا، يزرايل امەريكا قۇراما شتاتتارىمەن ماسەلەنى تالقىلاپ جاتىر.
- ولاردىڭ ءوز يدەيالارى بار. كەيبىرەۋى بىزگە قولايلى، كەيبىرەۋلەرى جوق جانە ءبىز مۇنداي ماسەلەلەر بويىنشا ءوز ۇستانىمىمىزدى قالاي قورعاۋ كەرەكتىگىن بىلەمىز. ءبىز مۇنى بۇرىن دالەلدەدىك جانە ءقازىر دە دالەلدەپ جاتىرمىز، - دەدى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى.
جەكسەنبىدە حاماس ۆاشينگتوندى بينيامين نەتانياحۋدىڭ مالىمدەمەسىنەن كەيىن يزرايلگە قىسىم جاساۋعا شاقىردى. بۇل تۋرالى ا ق ش پەن ەۋروپالىق وداق تەرروريستىك دەپ تانىعان قوزعالىس وكىلىنىڭ فرانس-پرەسس (AFP) اگەنتتىگىنە بەرگەن مالىمدەمەسىندە ايتىلعان.
- ءبىز دەلدالداردىڭ جانە امەريكالىق كەپىلگەردىڭ نەتانياحۋ مەن ونىڭ ۇكىمەتىنە جول كارتاسىن ۇستانۋعا جانە ىشكى ساياسي نەمەسە سايلاۋ سەبەپتەرى بويىنشا پروتسەسكە كەدەرگى كەلتىرمەۋگە قىسىم جاساۋىن كۇتەمىز، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
سەنبى كۇنى يسلامشىل توپ ا ق ش قولداعان بەيبىتشىلىك جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، يزرايلگە قىسىمدى كۇشەيتۋگە شاقىردى.
شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا، بينيامين نەتانياحۋدىڭ اق ۇيگە ساپارىنان كەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ بەيبىتشىلىك كەڭەسى گازا بويىنشا «تاريحي كەلىسىمگە» قول جەتكىزگەنىن، وندا حاماس پەن باسقا دا بارلىق قارۋلى توپتاردىڭ قارۋسىزدانۋى، يزرايل اسكەرلەرىنىڭ شىعارىلۋى جانە انكلاۆتاعى بيلىكتى تەحنيكالىق ۇكىمەتكە بەرۋ كوزدەلگەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.