تاياۋدا قازاقستانداعى العاشقى ا ە س-كە اتاۋ بەرۋ كوميسسياسىنىڭ شەشىمى جاريالانادى
استانا. KAZINFORM - ق ر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عۇمار سەرعازين وسى ايدىڭ اياعىنا دەيىن قازاقستانداعى ءبىرىنشى ا ە س-تىڭ اتاۋى جاريالاناتىنىن ءمالىم ەتتى.
ع. سەرعازين 25-قىركۇيەكتەن 10-قازانعا دەيىن بايقاۋعا وتىنىمدەر قابىلدانعانىن ەسكە سالدى. وعان 27 مىڭنان استام ادام قاتىستى.
- كونكۋرستىق كوميسسيانىڭ وتىرىسى شەشىم جاساپ، ايقىندايدى جانە ەگجەي-تەگجەيلى حاباردار ەتەدى. جاقىن ارادا جاريالايدى. مەنىڭ ويىمشا، وسى ايدىڭ سوڭىنا دەيىن بەلگىلى بولادى، - دەدى اگەنتتىك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
ەسكە سالساق، بيىل قازان ايىنىڭ سوڭىندا اتوم ەنەرگەتيكاسى جونىندەگى اگەنتتىك ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ ەلىمىزدە سالىناتىن ءبىرىنشى اتوم ەلەكتر ستانساسىنىڭ اتاۋىنا قاتىستى 28 مىڭنان استام ۇسىنىس تۇسكەنىن مالىمدەدى.
ا ە س اتاۋىنا قاتىستى ۇسىنىستاردى قابىلداۋ 2025 -جىلعى 10-قازان ساعات 23:59-دا اياقتالدى. باستامانىڭ باستى ماقساتى - بولاشاق ستانسيانىڭ تاريحي، مادەني جانە ۇلتتىق ماڭىزىن بەينەلەيتىن اتاۋدى تاڭداۋ.