تاياۋدا داعدارىس بولۋى مۇمكىن بە - ۇكىمەت جاۋابى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قارجىلىق داعدارىس بولۋى مۇمكىن بە؟ بۇل سۇراققا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين جاۋاپ بەردى.
- قازاقستان حالقىنا ەشقانداي داعدارىسقا دايىندالۋدىڭ قاجەتى جوق، ويتكەنى ءبىز جەتكىلىكتى ءارى سەنىمدى سىرتقى بۋفەر قۇرىپ جاتىرمىز. سوندىقتان كەلەر جىلى ۇلتتىق قوردان نىسانالى ترانسفەرتتەردى تارتپايتىن بولدىق. ۇلتتىق قوردىڭ ءوزى ءبىزدىڭ ىشكى جانە سىرتقى كەز كەلگەن جاعدايعا قارسى سەنىمدى بۋفەر سانالادى. ونىڭ كاپيتالىن ءوسىرۋ كەرەك، ياعني قازىر ۇلتتىق قوردىڭ جيناقتاۋ فۋنكتسياسىن كۇشەيتىپ جاتىرمىز، - دەدى س. جۇمانعارين ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ماجىلىستە «رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق بيۋجەتتەر، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار، استانا بيۋجەتتەرى اراسىنداعى 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرتتەردىڭ كولەمى تۋرالى» زاڭى قابىلداندى.
سونىمەن قاتار، پالاتا دەپۋتاتتارى 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسىن قابىلدادى.