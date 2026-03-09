16:49, 09 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
تاياۋ شىعىستان ەلگە 7300 ادام جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قۇزىرلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، تاياۋ شىعىستان ازاماتتارىمىزدى قايتارۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
ەۆاكۋاتسيا باستالعالى بەرى رەزيدەنت جانە رەزيدەنت ەمەس اۋە كومپانيالارىنىڭ قولداۋىمەن 7300 دەن استام قازاقستاندىق ەلگە قايتارىلدى.
اۋە رەيستەرىنەن بولەك، ازاماتتاردى ەۆاكۋاتسيالاۋ ازەربايجان، ارمەنيا جانە تۇرىكمەنستاننىڭ قۇرلىقتاعى مەملەكەتتىك شەكارالارى ارقىلى دا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
وڭىردەگى قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى جەرگىلىكتى جەردە ءىس- قيمىلداردى ۇيلەستىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ، وتانداستارىمىزبەن تۇراقتى بايلانىستا.
وسىعان دەيىن ناۋرىزدىڭ 7 سىنەن 8 نە قاراعان ءتۇنى تاياۋ شىعىستان ەلگە 1786 جولاۋشى جەتكىزىلگەنى تۋرالى حابارلادىق.