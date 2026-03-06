تاياۋ شىعىستان 12 اۋە رەيسىمەن 3300 دەن استام قازاقستاندىق ەلگە ورالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قۇزىرلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، تاياۋ شىعىستان ازاماتتارىمىزدى قايتارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتارعان قاراعاندا، ەۆاكۋاتسيا باستالعالى بەرى رەزيدەنت جانە رەزيدەنت ەمەس اۋە كومپانيالارىنىڭ جالپى سانى 12 اۋە رەيسىمەن 3300-دەن استام قازاقستاندىق ەلگە ورالدى.
اۋە رەيستەرىمەن قاتار، ازاماتتاردى شىعارۋ جەرۇستى جولدارى ارقىلى دا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
يرانداعى ديپلوماتتار 6-ناۋرىزدا «زاركۋح» كومپانياسىندا جۇمىس ىستەيتىن 7 قازاقستان ازاماتىن يران-ارميان شەكاراسىنا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇعان دەيىن تەگەران مەن ەريەۆانداعى ديپلوماتتار يران اۋماعىندا قالعان «زاركۋح» كومپانياسىنىڭ 34 قىزمەتكەرىنىڭ ەلدەن شىعۋىن ۇيىمداستىرىپ، ولار اۆتوبۋسپەن يران- ارميان شەكاراسىن ءوتتى. جالپى يراننان بۇگىنگە دەيىن 52 قازاقستان ازاماتى ەلگە قايتارىلدى.
- وڭىردەگى قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى ەۆاكۋاتسيا تولىق اياقتالعانعا دەيىن جەرگىلىكتى جەردە ۇيلەستىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ، شيەلەنىس ايماعىنداعى وتانداستارىمىزبەن تۇراقتى بايلانىستا بولادى، - دەلىنگەن ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتا.
وسىعان دەيىن تاياۋ شىعىس ەلدەرى اۋماعىنان 2463 قازاقستان ازاماتى ەۆاكۋاتسيالانعانى تۋرالى جازدىق.