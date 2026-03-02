تاياۋ شىعىستاعى تۇراقسىزدىق سالدارىنان مۇناي باعاسى كوتەرىلىپ، اكسيالار قۇلدىرادى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبى كۇنى مۇناي باعاسى كوتەرىلىپ، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس بىرنەشە اپتاعا سوزىلۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپ قور نارىقتارىنا قىسىم جاسادى، بۇل الەمدىك ەكونوميكانىڭ قالپىنا كەلۋىنە كەدەرگى كەلتىرىپ، ينفلياتسيانى قايتا جانداندىرۋى مۇمكىن.
ساۋدا-ساتتىق باسىندا Brent ماركالى مۇناي باعاسى %13 عا ءوسىپ، باررەلى 82 دوللارعا جەتتى، بۇل 14 ايداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
ازياداعى ترەيدەرلەر دەمالىس كۇندەرى بولعان وقيعالارعا دەگەن رەاكتسياسىنا بايلانىستى توكيودا Nikkei 225 يندەكسى شامامەن %2,4 عا تومەندەدى.
سيدنەيدە ASX 200 يندەكسى كۇرت تومەندەدى، ءبىراق كەيىن شامامەن %0,4 عا دەيىن تومەندەدى.
شانحايدا CSI 300 يندەكسى %0,6 عا تومەندەدى.
ەۋروپادا EUROSTOXX 50 يندەكسىنىڭ فيۋچەرستەرى %1,3 عا، ال DAX يندەكسىنىڭ فيۋچەرستەرى %1,4 عا تومەندەدى. FTSE يندەكسىنىڭ فيۋچەرستەرى %0,6 عا تومەندەدى.
The Guardian گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، نارىق ساۋداسىنىڭ الدىن الا كورسەتكىشتەرى ۋولل- ستريتتەگى ساۋدا دۇيسەنبى كۇنى قۇلدىراي تۇسەتىنىن كورسەتەدى.
تاياۋ شىعىستا ب ا ءا مەن كۋۆەيت «ەرەكشە جاعدايلارعا» سىلتەمە جاساپ، قور نارىقتارىن ۋاقىتشا جاپتى.
داعدارىس كەزىندە ينۆەستورلار كوبىنە قورعانىس اكتيۆى سانايتىن التىن %2,8 عا ءوسىپ، ۋنتسياسىنا 5397,10 دوللارعا جەتتى.
قازىر بارلىق نازار ورمۋز بۇعازىنا اۋدارىلىپ وتىر، ول ارقىلى الەمدەگى تەڭىز مۇناي ساۋداسىنىڭ شامامەن بەستەن ءبىر بولىگى جانە سۇيىتىلعان تابيعي گازدىڭ %20 ى وتەدى. بۇل ماڭىزدى سۋ جولى ءالى جابىلماعانىمەن، تەڭىز باقىلاۋ جۇيەلەرى شابۋىلدان قورقىپ نەمەسە ساقتاندىرۋدى قامتاماسىز ەتە الماي، بۇعازدىڭ ەكى جاعىندا دا تانكەرلەردىڭ جينالىپ قالعانىن كورسەتتى.
- مۇناي نارىقتارىنا اسەر ەتەتىن ەڭ جەدەل جانە ناقتى فاكتور - ورمۋز بۇعازى ارقىلى جۇك تاسىمالداۋدىڭ ۆيرتۋالدى تۇردە توقتاتىلۋى، تاۋلىگىنە 15 ميلليون باررەل شيكى مۇنايدىڭ نارىقتارعا جەتۋىنە كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر. ەگەر جاقىن ارادا جاعداي رەتتەلمەسە، ءبىز مۇناي باعاسىنىڭ ايتارلىقتاي ءوسۋىن كۇتەمىز، - دەدى Rystad Energy كومپانياسىنىڭ گەوساياسي تالداۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى حورحە لەون.
جەكسەنبى كۇنى وپەك+ءساۋىر ايىندا مۇناي ءوندىرىسىن تاۋلىگىنە 206000 باررەلگە ارتتىرۋعا كەلىستى، ءبىراق بۇل ءونىمنىڭ ايتارلىقتاي بولىگى ءالى دە تاياۋ شىعىستان تانكەرلەرمەن تاسىمالدانۋى كەرەك، دەپ حابارلايدى Reuters.
- ءبىزدىڭ ويىمىزشا، ەڭ جاقىن تاريحي انالوگ - 1970-جىلدارداعى تاياۋ شىعىس مۇناي ەمبارگوسى، ول 1974-جىلى مۇناي باعاسىنىڭ شامامەن 12 دوللارعا دەيىن %300 عا وسۋىنە اكەلدى. بۇگىنگى نارىقتا، جەتكىزىلىمنىڭ ايتارلىقتاي جوعالۋىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق تۋىنداعان كەزدە، وسى دەڭگەيدەن قالپىنا كەلۋ تولىعىمەن مۇمكىن بولىپ كورىنەدى»، - دەدى Wood Mackenzie كومپانياسىنىڭ مۇناي وڭدەۋ، حيميالىق زاتتار جانە مۇناي نارىقتارى جونىندەگى اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى الان گەلدەر.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى جۇرگىزگەن اۋقىمدى اسكەري وپەراتسياسىنان كەيىن الەمدىك ەنەرگەتيكالىق نارىقتار مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت قۇبىلاتىنىنا دايىندالىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.
سونداي-اق، ءبىز ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يرانعا شابۋىلىنان كەيىن مۇناي باعاسى باررەلىنە 100 دوللارعا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدىق.