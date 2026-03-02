ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:53, 02 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تاياۋ شىعىستاعى تۇراقسىزدىق سالدارىنان مۇناي باعاسى كوتەرىلىپ، اكسيالار قۇلدىرادى

    استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبى كۇنى مۇناي باعاسى كوتەرىلىپ، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس بىرنەشە اپتاعا سوزىلۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپ قور نارىقتارىنا قىسىم جاسادى، بۇل الەمدىك ەكونوميكانىڭ قالپىنا كەلۋىنە كەدەرگى كەلتىرىپ، ينفلياتسيانى قايتا جانداندىرۋى مۇمكىن.

    Цены на нефть взлетели, акции упали из-за нестабильности на Ближнем Востоке
    Фото: EPA

    ساۋدا-ساتتىق باسىندا Brent ماركالى مۇناي باعاسى %13 عا ءوسىپ، باررەلى 82 دوللارعا جەتتى، بۇل 14 ايداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.

    ازياداعى ترەيدەرلەر دەمالىس كۇندەرى بولعان وقيعالارعا دەگەن رەاكتسياسىنا بايلانىستى توكيودا Nikkei 225 يندەكسى شامامەن %2,4 عا تومەندەدى.

    سيدنەيدە ASX 200 يندەكسى كۇرت تومەندەدى، ءبىراق كەيىن شامامەن %0,4 عا دەيىن تومەندەدى.

    شانحايدا CSI 300 يندەكسى %0,6 عا تومەندەدى.

    ەۋروپادا EUROSTOXX 50 يندەكسىنىڭ فيۋچەرستەرى %1,3 عا، ال DAX يندەكسىنىڭ فيۋچەرستەرى %1,4 عا تومەندەدى. FTSE يندەكسىنىڭ فيۋچەرستەرى %0,6 عا تومەندەدى.

    The Guardian گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، نارىق ساۋداسىنىڭ الدىن الا كورسەتكىشتەرى ۋولل- ستريتتەگى ساۋدا دۇيسەنبى كۇنى قۇلدىراي تۇسەتىنىن كورسەتەدى.

    تاياۋ شىعىستا ب ا ءا مەن كۋۆەيت «ەرەكشە جاعدايلارعا» سىلتەمە جاساپ، قور نارىقتارىن ۋاقىتشا جاپتى.

    داعدارىس كەزىندە ينۆەستورلار كوبىنە قورعانىس اكتيۆى سانايتىن التىن %2,8 عا ءوسىپ، ۋنتسياسىنا 5397,10 دوللارعا جەتتى.

    قازىر بارلىق نازار ورمۋز بۇعازىنا اۋدارىلىپ وتىر، ول ارقىلى الەمدەگى تەڭىز مۇناي ساۋداسىنىڭ شامامەن بەستەن ءبىر بولىگى جانە سۇيىتىلعان تابيعي گازدىڭ %20 ى وتەدى. بۇل ماڭىزدى سۋ جولى ءالى جابىلماعانىمەن، تەڭىز باقىلاۋ جۇيەلەرى شابۋىلدان قورقىپ نەمەسە ساقتاندىرۋدى قامتاماسىز ەتە الماي، بۇعازدىڭ ەكى جاعىندا دا تانكەرلەردىڭ جينالىپ قالعانىن كورسەتتى.

    - مۇناي نارىقتارىنا اسەر ەتەتىن ەڭ جەدەل جانە ناقتى فاكتور - ورمۋز بۇعازى ارقىلى جۇك تاسىمالداۋدىڭ ۆيرتۋالدى تۇردە توقتاتىلۋى، تاۋلىگىنە 15 ميلليون باررەل شيكى مۇنايدىڭ نارىقتارعا جەتۋىنە كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر. ەگەر جاقىن ارادا جاعداي رەتتەلمەسە، ءبىز مۇناي باعاسىنىڭ ايتارلىقتاي ءوسۋىن كۇتەمىز، - دەدى Rystad Energy كومپانياسىنىڭ گەوساياسي تالداۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى حورحە لەون.

    جەكسەنبى كۇنى وپەك+ءساۋىر ايىندا مۇناي ءوندىرىسىن تاۋلىگىنە 206000 باررەلگە ارتتىرۋعا كەلىستى، ءبىراق بۇل ءونىمنىڭ ايتارلىقتاي بولىگى ءالى دە تاياۋ شىعىستان تانكەرلەرمەن تاسىمالدانۋى كەرەك، دەپ حابارلايدى Reuters.

    - ءبىزدىڭ ويىمىزشا، ەڭ جاقىن تاريحي انالوگ - 1970-جىلدارداعى تاياۋ شىعىس مۇناي ەمبارگوسى، ول 1974-جىلى مۇناي باعاسىنىڭ شامامەن 12 دوللارعا دەيىن %300 عا وسۋىنە اكەلدى. بۇگىنگى نارىقتا، جەتكىزىلىمنىڭ ايتارلىقتاي جوعالۋىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق تۋىنداعان كەزدە، وسى دەڭگەيدەن قالپىنا كەلۋ تولىعىمەن مۇمكىن بولىپ كورىنەدى»، - دەدى Wood Mackenzie كومپانياسىنىڭ مۇناي وڭدەۋ، حيميالىق زاتتار جانە مۇناي نارىقتارى جونىندەگى اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى الان گەلدەر.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى جۇرگىزگەن اۋقىمدى اسكەري وپەراتسياسىنان كەيىن الەمدىك ەنەرگەتيكالىق نارىقتار مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت قۇبىلاتىنىنا دايىندالىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.

    سونداي-اق، ءبىز ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يرانعا شابۋىلىنان كەيىن مۇناي باعاسى باررەلىنە 100 دوللارعا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدىق.

    تەگ:
    الەم ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار