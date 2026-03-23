تاياۋ شىعىستاعى سوعىستىڭ سالقىنى: سلوۆەنيا جانارمايعا شەكتەۋ ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - سلوۆەنيادا جانارماي تاپشىلىعى مەن تاياۋ شىعىستاعى سوعىس سالدارىنان سۇرانىستىڭ كۇرت وسۋىنە بايلانىستى جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىندا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بريۋسسەلدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
21 -ناۋرىزدان باستاپ ەل پرەمەر- ءمينيسترى روبەرت گولوبتىڭ شەشىمى بويىنشا سلوۆەنيانىڭ كەيبىر جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىندا تاۋلىكتىك ليميتتەر بەلگىلەندى: جەكە كولىكتەرگە كۇنىنە 50 ليتر، زاڭدى تۇلعالارعا، فەرمەرلەر مەن كاسىپكەرلەرگە 200 ليتر.
بۇل شەكتەۋلەر ارنايى بۇيرىق شىققانعا دەيىن قولدانىستا بولادى. ر. گولوب ەلدە جانارماي قورى جەتكىلىكتى ەكەنىن جانە تاپشىلىق بولمايتىنىن سەندىردى، ءبىراق جانارماي جەتكىزۋ لوگيستيكاسىندا قيىندىقتار بارىن اتاپ ءوتتى.
ەلدەگى ەڭ ءىرى جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارى جەلىسى Petrol جانارماي تاپشىلىعىنا ۇشىراپ، جەكسەنبى كۇنى ۇزىن كەزەكتەر مەن كوپتەگەن ستانتسيالاردىڭ جابىلۋىنا سەبەپ بولدى. سونىمەن قاتار، سلوۆەنياداعى تومەن باعا (اكتسيزدەردىڭ تومەندەۋى مەن رەتتەۋ شارالارىنىڭ ارقاسىندا) كورشىلەس ەلدەردىڭ، اسىرەسە شەكارا ماڭىنداعى جانە تراسسا بويىنداعى جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىنا اعىلىپ جاتىر.
ماجارستاندا دا جاعداي ۇقساس: MOL جەلىسى ستانتسيالارىن اشىق ۇستاسا دا، جەكە تۇلعالارعا 30 ليتر، زاڭدى تۇلعالار مەن جۇك كولىكتەرىنە 200 ليتر شەكتەۋ ەنگىزدى.
ايماقتىق تاعى ءبىر ءىرى جانارماي ساتۋشى Shell كومپانياسى دا ساتۋدى شەكتەدى. بۇل جەلىنىڭ دە لوگيستيكالىق ماسەلەلەرگە تاپ بولعانى حابارلاندى: كوپ ەۋروپالىق سۇرانىستى قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن تانكەرلەر جەتكىلىكتى مولشەردە جانارماي اكەلىپ ۇلگەرە الماي جاتىر.
