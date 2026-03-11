تاياۋ شىعىستاعى قارۋلى قاقتىعىس ەلىمىزدەگى بەنزين باعاسىنا قالاي اسەر ەتەدى - اقكەنجەنوۆ پىكىرى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ تاياۋ شىعىستاعى قارۋلى قاقتىعىس پەن الەمدىك نارىقتاعى مۇناي باعاسىنىڭ قۇبىلۋى ەلىمىزدەگى مۇناي باعاسىنا قالاي اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- كۇن سايىن باعانىڭ قالاي وزگەرىپ جاتقانىن كورىپ وتىرمىز، شىرقاۋ شەگى 119 دوللار بولدى. قازىر مۇناي باعاسى باررەلىنە 87 دوللارعا دەيىن تومەندەدى. باعا 80 دوللار شاماسىندا بولۋى ءۇشىن العىشارتتار بار. ويتكەنى، قالاي دەگەندە دە پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ مۇناي ينفراقۇرىلىمىنا شابۋىل ءجۇرىپ جاتقانىن باسپا سوزدەن كورىپ، وقىپ وتىرمىز. ەكىجاقتى دا شابۋىل. ارينە، بۇل نارىقتا مۇنايدىڭ از بولۋىنا اسەر ەتەدى. سوندىقتان باعا جوعارى بولىپ تۇر، - دەدى مينيستر ماجىلىستە ءوتىپ جاتقان جالپى وتىرىس اياسىندا.
وسى رەتتە ول بۇل جاعدايدىڭ ەلىمىزدەگى بەنزين باعاسىنا اسەر ەتپەيتىندىگىن اتاپ ءوتتى.
- پارسى شىعاناعى ەلدەرى مەن ا ق ش- تا مۇنىڭ قازىردىڭ وزىندە بەنزين باعاسىنا اسەر ەتىپ جاتىر. ونى جاڭالىقتاردان كورىپ، وقىپ وتىرمىز. ال قازاقستانعا اسەرى جوق، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
