تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى التىن مەن كۇمىستىڭ باعاسى ارزاندادى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس باعالى مەتالداردىڭ باعاسىن قولداۋى ءتيىس ەدى. الايدا مۇناي باعاسى مەن پايىزدىق مولشەرلەمەلەرگە قاتىستى الاڭداۋشىلىق سالدارىنان كۇمىس %40 عا دەيىن قۇلدىراپ، التىن دا ارزانداپ كەتتى. بۇل تۋرالى Euronews.com جازدى.
سوڭعى ءبىر جىلدا التىننىڭ داعدارىس كەزىندەگى «قاۋىپسىز اكتيۆ» رەتىندەگى بەدەلى تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس كۇشەيگەن تۇستا السىرەدى.
دۇيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭگى ساۋدا بارىسىندا التىننىڭ سپوت باعاسى 2026 -جىلدان بەرگى ەڭ تومەن دەڭگەيگە - شامامەن ۋنسياسىنا 4100 دوللارعا دەيىن ءتۇستى. كەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانداعى ەلەكتر ستانسيالارىنا سوققى بەرۋدى «وتە جاقسى ءارى ناتيجەلى كەلىسسوزدەردەن» كەيىن بەس كۇنگە كەيىنگە قالدىرعانىن مالىمدەگەن سوڭ، باعا كۇرت ءوسىپ، 4400 دوللاردان استى. وسىلايشا، نەبارى بىرنەشە ساعات ىشىندە باعا شامامەن 300 دوللارعا قۇبىلدى.
سوعان قاراماستان، قاڭتار ايىنىڭ سوڭىنان بەرى التىن %20 دان استام ارزاندادى. 29-قاڭتاردا ول ۋنتسياسىنا 5594,82 دوللار بولىپ، رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەن ەدى.
كۇمىس تە ايتارلىقتاي قۇلدىرادى: قاڭتارداعى تاريحي ماكسيمۋم - 121,67 دوللاردان بەرى ونىڭ باعاسى شامامەن ەكى ەسە تومەندەدى. بۇل - سوڭعى جىلدارداعى باعالى مەتالدار نارىعىنداعى ەڭ كۇرت قۇلدىراۋلاردىڭ ءبىرى.
كۇمىستىڭ سپوت باعاسى %8,9 عا تومەندەپ، 61,76 دوللارعا دەيىن ءتۇستى. بۇل - جىل باسىنان بەرگى ەڭ تومەن كورسەتكىش جانە 28-اقپاندا، يرانمەن قاقتىعىس باستالعان كەزدەگى 117 دوللاردان ەكى ەسەگە جۋىق تومەن.
باستاپقىدا تۇسىنىكسىز كورىنەتىن بۇل جاپپاي ساتىلىم ينۆەستورلاردى الاڭداتتى. سەبەبى ولار باعالى مەتالداردى تۇراقتى اكتيۆ رەتىندە سەنىپ ساتىپ العان بولاتىن.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپتىڭ يرانعا سوققىلاردى ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى مالىمدەمەسى مۇناي باعاسىنىڭ دا تومەندەۋىنە اسەر ەتكەن ەدى.