تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس: ۇلى بريتانيادا تۇرعىن ءۇي باعاسى ارزاندادى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس اياسىندا ۇلى بريتانيانىڭ جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعى تومەندەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ لوندونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Halifax بانكىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، ناۋرىز ايىندا تۇرعىن ءۇي باعاسى اقپانمەن سالىستىرعاندا %0,5 عا ارزانداپ، ورتاشا ءۇي قۇنى قايتادان 300 مىڭ فۋنت ستەرلينگتەن تومەن ءتۇسىپ، 299677 فۋنتتى قۇرادى.
باعانىڭ جىلدىق ءوسىم قارقىنى دا باياۋلادى: 2026 -جىلعى ناۋرىزدا جىلجىمايتىن مۇلىك وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %0,8 عا عانا قىمباتتاعان. ال اقپاندا بۇل كورسەتكىش %1,2 بولعان.
Halifax بانكىنىڭ يپوتەكالىق باعىت جونىندەگى باسشىسى اماندا برايدەننىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىن ءۇي نارىعىنداعى سوڭعى باياۋلاۋ تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى جوعارى بەلگىسىزدىكتى كورسەتەدى.
«ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلار باعاسىنىڭ وسۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق ينفلياتسيالىق كۇتۋلەردى كۇشەيتىپ، ءوز كەزەگىندە يپوتەكالىق مولشەرلەمەلەردىڭ وسۋىنە اكەلدى. بۇل بيىل پايىزدىق مولشەرلەمەلەر تومەندەيدى دەگەن سەنىمدى السىرەتىپ، جىل باسىندا بايقالعان نارىقتىڭ باستاپقى سەرپىنىن تەجەدى»، - دەدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، يپوتەكالىق مولشەرلەمەلەر بريتاندىق ساتىپ الۋشىلار ءۇشىن، اسىرەسە العاش رەت باسپانا الاتىندار ءۇشىن نەگىزگى فاكتور بولىپ وتىر. ولار باستاپقى جارنا جيناۋمەن قاتار، قارىز قۇنىن دا ەسكەرۋگە ءماجبۇر.
انگليا بانكى بيىل پايىزدىق مولشەرلەمەنى بىرنەشە رەت كوتەرۋى مۇمكىن دەگەن بولجامدار تىركەلگەن مولشەرلەمەسى بار يپوتەكالىق نەسيەلەردىڭ قىمباتتاۋىنا سەبەپ بولدى. الايدا سارسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ لوندون قارجى ورتالىعىنىڭ ترەيدەرلەرى ا ق ش پەن يران ەكى اپتالىق شارتتى بىتىمگە كەلگەننەن كەيىن بولجامدارىن تومەندەتتى، دەپ جازادى The Guardian.
Halifax ساراپشىلارىنىڭ باعالاۋىنشا، تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ الداعى ديناميكاسى قىسىم فاكتورلارىنىڭ قانشا ۋاقىتقا سوزىلاتىنىنا، سونداي-اق ولاردىڭ ەكونوميكا مەن جۇمىسسىزدىق دەڭگەيىنە اسەرىنە بايلانىستى بولادى.
سوڭعى اپتالاردا تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى يپوتەكالىق ۇسىنىستار سانى قىسقاردى. ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىنا قاراي ەكى جىلدىق تىركەلگەن يپوتەكانىڭ ورتاشا مولشەرلەمەسى %5,84 عا دەيىن ءوسىپ، 2024 -جىلعى شىلدەدەن بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى.
دەگەنمەن، ۇلى بريتانياداعى يپوتەكالىق مولشەرلەمەلەردىڭ ءوسۋى 2022 -جىلى بايقالعان كۇرت سەكىرىسكە قاراعاندا ءبىرشاما قالىپتى دەڭگەيدە قالىپ وتىر. سونىمەن قاتار، كوپتەگەن ءۇي شارۋاشىلىقتارى بۇرىن بەكىتىلگەن يپوتەكالىق كەلىسىمدەرگە يە بولعاندىقتان، قازىرگى مولشەرلەمە وسىمىنەن ءىشىنارا قورعالعان.
وسى فاكتورلاردى ەسكەرسەك، ساراپشىلار قىسقا مەرزىمدى كەزەڭدە بەلگىسىزدىك نارىق بەلسەندىلىگىن تەجەگەنىمەن، تۇرعىن ءۇي باعاسى سالىستىرمالى تۇردە تۇراقتى ساقتالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
بۇعان دەيىن مۇناي باعاسى كۇرت تومەندەپ، قور نارىقتارى اقش پەن يران ورمۋز بۇعازىنداعى نەگىزگى سۋ جولىن قايتا اشۋدى قامتيتىن ەكى اپتالىق بىتىمگە كەلگەننەن كەيىن ءوسىم كورسەتكەنى حابارلانعان ەدى.