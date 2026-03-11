تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى 4 مىڭنان استام قازاقستاندىققا قولداۋ كورسەتىلدى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى شەتەلدە قالىپ قويعان 4 مىڭنان استام قازاقستاندىققا ارنايى تۋركود جۇيەسى ارقىلى كومەك كورسەتىلدى.
28-اقپاننان باستاپ ءبىرقاتار اۋە كومپانيا رەيستەردى توقتاتىپ، ۇشۋ كەستەسىنە وزگەرىستەر ەنگىزدى. سونىڭ سالدارىنان تۋريستىك كودى (تۋركود) بار كەيبىر ۇيىمداستىرىلعان قازاقستاندىق تۋريستەر ۋاقىتىندا ەلگە ورالا المادى. ناتيجەسىندە: بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە – 2450، قاتاردا – 1061، ساۋد ارابياسىندا 432 تۋريست ۋاقىتشا قالىپ قويعان. ولاردىڭ بارلىعى قازاقستانعا قايتقانعا دەيىن قوناقۇيمەن جانە تاماقپەن قامتاماسىز ەتىلدى. سونىمەن قاتار «تۋريستىك قامقور» قورى جۇيەسىنىڭ اكىمشىسى تۋريستەردى ءتيىستى اۋەجايلارعا دەيىن جەتكىزۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىردى.
قوردىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا جۇيە اكىمشىسى جاعدايدى تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر. سونداي-اق تۋروپەراتورلار مەن اۋە كومپانيالارىمەن بىرلەسىپ، قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ەلگە ورالۋىن جەدەل ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، قازاقستاندا 2016-جىلدان باستاپ ۇكىمەت قاۋلىسىمەن شەتەلگە شىعاتىن تۋريزم سالاسىندا ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن كەپىلدەندىرۋدىڭ بىرەگەي جۇيەسى ەنگىزىلگەن. ونىڭ اكىمشىسى - «تۋريستىك قامقور» كورپوراتيۆتىك قورى. جۇيەنىڭ نەگىزگى ماقساتى - تۋروپەراتور بانكروتقا ۇشىراعان جاعدايدا نەمەسە توتەنشە جاعدايلار تۋىنداعاندا قازاقستاندىق تۋريستەردىڭ شەتەلدەن كەپىلدەندىرىلگەن تۇردە ەلگە قايتارىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ. بۇل شىعىندار جۇيەگە قاتىسۋشى تۋروپەراتورلاردىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن وتەلەدى.
قازىرگى تاڭدا كەپىلدەندىرۋ جۇيەسىنە 13 تۋروپەراتور-فراحتاۋشى، تۇراقتى رەيستەرمەن جۇمىس ىستەيتىن 45 تۋروپەراتور، شامامەن 1 مىڭعا جۋىق تۋراگەنتتىك سەرىكتەس قاتىسادى.
ازاماتتاردىڭ قولايلىعى ءۇشىن تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن بايلانىس ورتالىعى جانە «تۋركود» موبيلدى قوسىمشاسى ىسكە قوسىلعان. قوسىمشا ارقىلى الەمنىڭ كەز كەلگەن نۇكتەسىنەن ەۆاكۋاتسياعا ءوتىنىش بەرۋگە، تۋراگەنتتىكتىڭ قىزمەتىنە باعا بەرۋگە جانە قاۋىپسىز تۋردى تاڭداۋعا بولادى.
مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قاراجات شىعىندالماي، 17 مىڭنان استام قازاقستاندىق تۋريست جۇيە كومەگىمەن ەلگە قايتارىلدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنىڭ قولداۋىمەن تاياۋ شىعىس وڭىرىنەن قازاقستانعا 9517 قازاقستاندىق قايتارىلعانىن جازعانبىز.