تاياۋ شىعىستاعى جاعداي: تاڭعى احۋال
استانا. KAZINFORM - يزرايل مەن ا ق ش يران اۋماعىنا سوققى جاساعاننان كەيىن، تەگەران يزرايلگە جانە ءبىرقاتار كورشىلەس ەلدەرگە زىمىران شابۋىلدارىمەن جاۋاپ بەردى.
وتكەن تۇندە تاياۋ شىعىستا قانداي وزگەرىستەر بولعانى تۋرالى تاڭەرتەڭگى مالىمەتتەردى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ شولۋ ماتەريالىنان بىلە الاسىز.
28-اقپان كۇنى كەشكە ا ق ش پەن يزرايلدىڭ تەگەرانعا جاساعان سوققىلارىنان كەيىن يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسىنىڭ جاعدايىنا قاتىستى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا ءوزارا قاراما-قايشى اقپاراتتار تارادى. كەي دەرەكتەردە اياتوللا الي حامەنەي رەزيدەنتسياسىنىڭ سوققىلار سالدارىنان ەلەۋلى زاقىمدانعانى ايتىلدى.
تەگەران تاراپىنان رەسمي مالىمدەمە جاسالعان جوق. اقپارات يزرايلدىك جانە ءبىرقاتار حالىقارالىق ب ا ق- قا سىلتەمە جاساي وتىرىپ، يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى قازا تاپقانى جونىندە تارالدى.
كەيىن بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسمي تۇردە مالىمدەدى.
تاڭەرتەڭگە قاراي اياتوللا الي حامەنەيدىڭ قازا تاپقانى تۋرالى اقپاراتتى يراننىڭ مەملەكەتتىك ب ا ق راستادى. مالىمەتكە سايكەس، ەلدىڭ جوعارعى كوشباسشىسى سەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ جاسالعان شابۋىل سالدارىنان كوز جۇمعان.
يران ۇكىمەتى اياتوللانىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى ەلدە 40 كۇندىك جالپىۇلتتىق ازا تۇتۋ جاريالاپ، جەتى كۇندى مەملەكەتتىك دەمالىس كۇنى دەپ بەلگىلەدى.
يراندىق دەرەككوزدەردىڭ مالىمەتىنشە، سوققىلار سالدارىنان ەل اۋماعىندا 200 دەن استام ادام قازا تاپقان. 700 دەن استامى جاراقات العان. شابۋىلدار يراننىڭ 14 پروۆينتسياسىن قامتىدى.
بۇدان بولەك، سوققىلار دۋباي حالىقارالىق اۋەجايى اۋماعىنا دا تيگەنى حابارلاندى.
راديواكتيۆتىك جاعدايعا قاتىستى، حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ يرانعا جاساعان اسكەري وپەراتسياسى قازىرگە دەيىن تاياۋ شىعىستاعى رادياتسيالىق فونعا اسەر ەتپەگەن.
يران اۋماعىندا جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ق ر ەلشىلىگى شۇعىل بايلانىس ءتارتىبى مەن ەلدەن شىعۋ مۇمكىندىكتەرىن ءتۇسىندىردى.
قاقتىعىستىڭ شيەلەنىسۋىن ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش جانە بۇۇ ورگاندارىنىڭ باسشىلارى قاتاڭ سىنعا الدى. ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان اۋقىمدى اۆياتسيالىق سوققىلارىنا بايلانىستى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى شۇعىل وتىرىس وتكىزدى. باس حاتشى حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىككە سالماقتى قاۋىپ ءتونىپ تۇرعانىن ەسكەرتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ، ساۋد ارابياسىنىڭ، قاتار، باحرەين جانە كۋۆەيت مەملەكەتتەرىنىڭ باسشىلارىنا جەكە حاتتار جولداپ، اتالعان ەلدەردىڭ حالقىنا وسى اۋىر سىناقتار كەزەڭىندە شىنايى قولداۋ مەن بىرلىگىن ءبىلدىردى. ول قازاقستان ءۇشىن باۋىرلاستىق جانە دوستىق قارىم-قاتىناستاعى مەملەكەتتەردىڭ ەگەمەندىگىنە نۇقسان كەلتىرەتىن بارلىق اسكەري ارەكەتتەردى قاتاڭ ايىپتادى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالىقارالىق داۋلاردى تەك ديپلوماتيالىق جولمەن شەشۋدى ۇستاناتىنىن جانە باۋىرلاس اراب مەملەكەتتەرىنە مۇمكىندىگىنشە كومەك كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.