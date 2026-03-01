تاياۋ شىعىستاعى جاعداي قانداي
استانا. KAZINFORM - بۇگىن تاڭەرتەڭ يزرايل مەن امەريكا قۇراما شتاتتارى يرانعا سوققى جاساي باستادى. تەگەران جاۋاپ رەتىندە يزرايل اۋماعىنا جانە كورشىلەس اراب ەلدەرىنە زىمىرانمەن شابۋىل جاسادى.
28-اقپان كۇنى تاڭەرتەڭ يزرايل «ارىستاننىڭ ايباتى» وپەراتسياسى اياسىندا تەگەرانعا «الدىن الا سوققى» جاسادى. Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، سوققىلاردىڭ نەگىزگى نىساناسى جوعارى لاۋازىمدى يراندىق شەنەۋنىكتەر بولۋى مۇمكىن.
پرەزيدەنت دونالد ترامپ امەريكا قۇراما شتاتتارى يران اۋماعىندا ەلدىڭ زىمىران ارسەنالىن جويۋ جانە امەريكالىق ازاماتتاردى قورعاۋ ماقساتىندا «اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيا» باستاعانىن راستادى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ وپەراتسيا يران تاراپىنان تونگەن «ەكزيستەنتسيالىق قاۋىپتىڭ» الدىن الۋعا جانە يادرولىق قارۋ جاساۋعا جول بەرمەۋگە باعىتتالعانىن مالىمدەدى.
بۇعان جاۋاپ رەتىندە يران يزرايلگە قارسى «اۋقىمدى زىمىران جانە ۇشقىشسىز اپپاراتتار شابۋىلىنىڭ ءبىرىنشى تولقىنى» باستالعانىن جاريالادى. تەل- اۆيۆتە جانە ەلدىڭ ورتالىق بولىگىندەگى باسقا قالالاردا اۋە دابىلى قايتا قوسىلدى. ءيزرايلدىڭ ورتالىعىنا باعىتتالعان زىمىرانداردىڭ ءبىرى اۋە قورعانىس قۇرالدارىمەن اتىپ ءتۇسىرىلدى.
يراننىڭ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىگى «ءال-جازيرا» تەلەارناسىنا بەرگەن پىكىرىندە تاياۋ شىعىستاعى بارلىق امەريكالىق جانە يزرايلدىك نىسان مەن مۇددەلەر «زاڭدى نىساناعا» اينالعانىن ايتتى.
كۇنى بويى كاتاردا، كۋۆەيتتە، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە، باحرەيندە جانە ساۋد ارابياسىندا جارىلىستار بولعانى حابارلاندى. ءابۋ-دابيدە كەمىندە ءبىر ادام قازا تاپتى. كاتار قورعانىس مينيسترلىگى اۋە قورعانىس جۇيەسى ارقىلى يراندىق زىمىراننىڭ اتىپ تۇسىرىلگەنىن مالىمدەدى.
يراكتا اسكەري بازاعا شابۋىل جاسالدى. ەكى ادامنىڭ قازا تاپقانى جانە ءۇش ادامنىڭ جارالانعانى راستالدى.
ءبىرقاتار ەلدىڭ بيلىگى ازاماتتاردى جاسىرىنۋعا جانە اسكەري نىسانداردان الىس بولۋعا شاقىردى.
پەنتاگون يرانعا جاسالعان سوققىلار «ەپيكالىق قاھار» وپەراتسياسى دەپ اتالعانىن حابارلادى.
Reuters مالىمەتىنشە، امەريكا قۇراما شتاتتارى يرانعا قارسى بىرنەشە كۇنگە سوزىلاتىن شابۋىلدار جوسپارلاپ وتىر.
يزرايل ارمياسى يرانمەن قاقتىعىس اياسىندا كۇشتەردى اۋقىمدى تۇردە ارتتىرعانىن جاريالاپ، قوسىمشا 20 مىڭ رەزەرۆيستى شاقىردى.
يراننىڭ يرنا اگەنتتىگى يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ زارداپ شەكپەگەنىن حابارلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، يرانداعى زارداپ شەككەندەر اراسىندا قازاقستاندىقتار جوق. قازىرگى ۋاقىتتا يران اۋماعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 96 ازاماتى بار. قازاقستاننىڭ شەتەلدىك مەكەمەلەرىنىڭ شۇعىل بايلانىس جانە جەدەل جەلى نومىرلەرى جاريالاندى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى گيزات نۇرداۋلەتوۆكە كۇشتىك ۆەدومستۆولار مەن ءتيىستى مينيسترلىكتەر باسشىلارىمەن بىرلەسىپ، يران توڭىرەگىندەگى جاعدايدىڭ ۋشىعۋىن جانە ەلىمىزدەگى تۇراقتىلىققا ءتونۋى مۇمكىن قاۋىپ بەلگىلەرىن ەسكەرە وتىرىپ، شۇعىل شارالار قابىلداۋ جوسپارىن ۇسىنۋدى تاپسىردى.
بارلىق كۇشتىك ۆەدومستۆو تاۋلىك بويى جۇمىس رەجيمىنە كوشىرىلدى. ۇكىمەتتە سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن ارنايى مونيتورينگتىك توپ جۇمىسىن باستادى. ءوڭىر اكىمدەرىنە تاياۋ شىعىستاعى قالىپتاسقان جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، ءتيىستى شارالاردى قاراستىرۋ تاپسىرىلدى.