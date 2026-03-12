تاياۋ شىعىستاعى جاعداي: مۇناي باعاسى تاعى كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياسى اياسىندا مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى تاعى دا شارىقتاپ كەتتى. Brent ماركالى مۇناي باعاسى باررەلىنە 100 دوللاردان استى.
لوندون ICE بيرجاسىندا Brent ماركالى مۇنايدىڭ مامىرداعى فيۋچەرستەرى 14,57 پايىزعا ءوسىپ، باررەلىنە 100 دوللاردان استى.
ال WTI ماركالى مۇنايدىڭ ساۋىردەگى فيۋچەرستەرى 14,06 پايىزعا ءوسىپ، باررەلىنە 95,18 دوللارعا جەتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دە مۇناي باعاسى شارىقتاپ كەتكەنى حابارلاندى.