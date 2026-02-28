تاياۋ شىعىستاعى جاعداي: جارىلىستار مەن رەيستەردىڭ توقتاتىلۋى تۋرالى قازاقستاندىقتاردىڭ پىكىرى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىس ەلدەرىندە جۇرگەن قازاقستاندىقتار قازىرگى جاعداي مەن كولىك جانە اۋە قاتىناسىنداعى وزگەرىستەر تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىلەردە جازىپ جاتىر.
قازاقستاندىق الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىسى Burj Al Arab («پارۋس» قوناق ءۇيى) ماڭىندا جارىلىستاردىڭ ەستىلگەنىن جازدى.
- شامامەن 5 مينۋت بۇرىن جارىلىس بولدى. ءبىز «پارۋس» قوناق ءۇيىنىڭ جانىندا تۇرامىز - وتە قورقىنىشتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جالپى قالا بويىنشا جارىلىستاردىڭ دىبىسى ەستىلگەنى ايتىلىپ جاتىر.
كەيبىر پايدالانۋشىلار تارسىل مەن جارىلىس دىبىستارىن ەستىگەنىن، ال جەكەلەگەن اۋدانداردا، ولاردىڭ سوزىنشە، «جەر سىلكىنىسىندەي» ءدىرىل سەزىلگەنىن، ونىڭ ىشىندە جاساندى ارالداردا دا بايقالعانىن جازىپ جاتىر. باسقالارى ورتالىق جانە جاعالاۋ اۋداندارىندا جاعدايدىڭ تىنىش ەكەنىن، «ولارعا ەشتەڭە جەتپەگەنىن» اتاپ وتكەن.
جاڭالىقتاردا دۋبايدان شىعاتىن جولداردا جاپپاي كەپتەلىستەردىڭ ۆيدەولارى تاراپ جاتىر.
راكەتالىق شابۋىل تۋرالى حابارلامالاردان كەيىن ادامداردىڭ قالادان كەتۋگە تىرىسىپ جاتقانى ايتىلىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتار دۋبايعا دەيىن ۇشۋعا 1-2 ساعات قالعان كەزدە ۇشاقتاردىڭ كەرى قايتارىلعانىن حابارلاعان. كەيىن كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، وڭىردەگى اۋە كەڭىستىگى ءىس جۇزىندە جابىلىپ، رەيستەر توقتاتىلدى.
- تاڭەرتەڭ رەيستەر ءالى كەلىپ جاتقان، ال قازىر بىردە-ءبىر ۇشاق جوق. سوققىلار ءدال ۇشۋ كەزىندە باستالدى دەپ جازىپ جاتىر، - دەيدى پايدالانۋشىلار.
- ءبىزدىڭ ۇشاقتى الماتىعا كەرى بۇردى، اۋەجايدا 6-ناۋرىزعا دەيىن رەيستەر توقتاتىلعانىن ايتتى، - دەپ جازادى جاريالانىم اۆتورى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە دوحادا جۇرگەن تۇرعىندار مەن تۋريستەردەن دە حابارلامالار پايدا بولۋدا. پايدالانۋشىلار جارىلىستاردى ەستىگەنىن جانە ۇيدەن شىقپاۋعا شاقىرعان ەسكەرتۋلەردى بىرنەشە رەت العانىن جازىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، يزرايل تەگەرانعا «پريەۆەنتيۆتىك سوققى» جاسادى. بۇل تۋرالى يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس مالىمدەدى.
وعان قوسا، دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ يرانعا قارسى «كوپ ماسشتابتى اسكەري وپەراتسيا» باستاعانىن راستادى.
سونىمەن قاتار قازاقستان تاياۋ شىعىستاعى التى ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنە تولىق تىيىم سالدى.
ق ر س ءى م تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا وراي جەدەل بايلانىس نومىرلەرىن حابارلادى.
يرانداعى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اراسىندا زارداپ شەككەندەر جوق.
پرەزيدەنت يرانداعى جاعدايعا بايلانىستى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا تاپسىرما بەردى.