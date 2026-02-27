تاياۋ شىعىستاعى جاعداي: ا ق ش جانە ءبىرقاتار ەل ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالاۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ديپلوماتيالىق ميسسيالار مەن بىرنەشە مەملەكەت ۇكىمەتتەرى وڭىردە اسكەري ارەكەت باستالۋ قاۋپىنە بايلانىستى ءوز قىزمەتكەرلەرى مەن ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالاۋ ءۇشىن شۇعىل شارالار قابىلداپ جاتىر دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
27-اقپاندا ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى يزرايلدەگى ديپلوماتيالىق ميسسياسىنىڭ كەيبىر پەرسونالى مەن ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ كەتۋىنە رۇقسات بەردى. بۇل تۋرالى يزرايلدەگى ا ق ش ەلشىلىگى رەسمي حابارلاماسىندا مالىمدەدى.
بۇل شەشىم «قاۋىپسىزدىك قاۋپىنە بايلانىستى» قابىلدانىپ، authorized departure رەجيمىندە جۇزەگە اسادى - بۇل رەجيم ومىرگە نەمەسە ۇلتتىق مۇددەلەرگە قاۋىپ تۋىنداعان جاعدايدا ۇكىمەت ەسەبىنەن ەۆاكۋاتسيانى قامتاماسىز ەتەدى.
يزرايلدەگى ا ق ش ەلشىسى مايك حاككابي ميسسيا قىزمەتكەرلەرىنە ەلدەن كەتۋدى «بۇگىن» جاساۋعا كەڭەس بەردى.
The New York Times حابارلاعانداي، ەلەكتروندىق حات جۇما كۇنى تاڭەرتەڭ جىبەرىلگەن جانە بىرنەشە دەرەككوز ارقىلى راستالعان.
- دۇربەلەڭگە سالىنۋدىڭ قاجەتى جوق، ءبىراق كەتۋدى قالايتىندارعا جولعا شىعۋدى مۇمكىندىگىنشە تەز جوسپارلاۋ ماڭىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەلشىلىك اۋە بيلەتتەرىنە سۇرانىستىڭ جوعارى بولۋ مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ، بەن-گۋريون اتىنداعى اۋەجايدان كەز كەلگەن قولجەتىمدى باعىتقا رەيستەردى الدىن الا برونداۋدى، كەيىننەن اقش ارقىلى ترانزيت جاساۋعا كەڭەس بەردى. سونىمەن قاتار، ساپارلار جونىندەگى ەسكەرتۋ جاڭارتىلىپ، تەرروريزم مەن ازاماتتىق تارتىپسىزدىك قاۋپىنە بايلانىستى امەريكاندىق ازاماتتارعا يزرايل مەن باتىس جاعالاۋىنا ساپارلارىن قايتا قاراۋعا كەڭەس بەرىلدى.
ۇقساس شارالار ءوڭىردىڭ باسقا ەلدەرىندە دە قابىلداندى. بۇعان دەيىن ليۆانداعى ا ق ش ەلشىلىگى كەيبىر پەرسونال مەن ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ ەلدەن كەتۋىن تاپسىرعان. اۋستراليا يزرايل مەن ليۆانداعى ديپلوماتتار وتباسى مۇشەلەرىن ەلدەن شىعۋعا شاقىرىپ، سونداي-اق ب ا ءا، قاتار جانە يوردانياداعى قىزمەتكەرلەر وتباسىلارى ءۇشىن ەرىكتى كەتۋدى ۇسىندى.
كانادا ازاماتتارىنا يراننان «مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك» كەتۋگە كەڭەس بەرىپ، الدىن الا حابارلاماسىز قاقتىعىستىڭ قايتا باستالۋ قاۋپى بار ەكەنى ەسكەرتىلدى.
پولشا، شۆەتسيا، ءۇندىستان جانە باسقا دا ەلدەر ساقتالىپ وتىرعان شيەلەنىسكە بايلانىستى ءوز ازاماتتارىنا يراننان كەتۋگە كەڭەس بەردى.
بەيسەنبىدە قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جانە يرانداعى قىتاي ەلشىلىگى ازاماتتارىنا يرانعا بارۋدان باس تارتۋعا جانە مۇمكىندىك بولسا ەلدەن كەتۋگە كەڭەس بەردى، دەپ حابارلايدى Xinhua.
ەۆاكۋاتسياعا شاقىرۋلار ا ق ش پەن يران اراسىنداعى شيەلەنىستىڭ كۇرت وسۋىنە بايلانىستى جاسالدى. جەنيەۆاداعى يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى جونىندەگى كەلىسسوزدەر بەيسەنبىدە ەش ناتيجەسىز اياقتالدى.
يران بيلىگى مەن ومانداعى دەلدال تاراپتار كەلەسى اپتادا كەلىسسوزدەردى جالعاستىراتىنىن، سوعىستىڭ الدىن الۋعا تىرىساتىنىن حابارلادى.
الايدا امەريكاندىق دەلەگاتتار ستيۆ ۋيتكوفف پەن دجارەد كۋشنەر كەلىسسوزدەردىڭ قازىرگى مارتەبەسى تۋرالى ەشقانداي جاريا مالىمدەمە جاسامادى، ال اق ءۇي كەزدەسۋ ناتيجەلەرى بويىنشا تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتتى.
ۆاشينگتون ءتۇرلى ىقتيمال ستسەنارييلەردى قاراستىرىپ جاتىر، ونىڭ ىشىندە اسكەري نۇسقانى دا جوققا شىعارمايدى. ا ق ش تاياۋ شىعىستاعى كۇشتەرىن باسقارعان ادميرال برەد كۋپەر بەيسەنبىدە دونالد ترامپقا يرانعا قارسى اسكەري ارەكەت نۇسقالارى تۋرالى حابارلادى، دەپ جازادى ABC News دەرەككوزىنە سىلتەمە جاساپ.
تەلەارنانىڭ ەكىنشى دەرەككوزى بريفينگكە گەنەرال دەن كەين دە قاتىسقانىن حابارلادى. ول قۇرلىقارالىق شتابتار بىرىكتىرىلگەن كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى رەتىندە پرەزيدەنتتىڭ نەگىزگى اسكەري كەڭەسشىسى سانالادى.
بۇعان دەيىن امەريكالىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قاراستىرىپ وتىرعان نۇسقالاردىڭ ءبىرى - يراننىڭ اسكەري جانە يادرولىق نىساندارىنا باستاپقى ءدال سوققىلار جاساۋ ەكەنىن حابارلاعان. مۇنداي قادام تەگەراندى كەلىسىم اياسىندا قوسىمشا جەڭىلدىكتەر جاساۋعا ماجبۇرلەۋ ماقساتىندا كوزدەلۋى مۇمكىن.
وسىدان بۇرىن يرانمەن قارىم-قاتىناس شيەلەنىسىپ كەتكەندىكتەن ا ق ش تاياۋ شىعىستاعى ءوزىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ (CENTCOM) جاۋاپكەرشىلىك ايماعىنداعى اۋە كۇشتەرىن ەداۋىر كۇشەيتىپ، وڭىرگە 300 دەن استام اسكەري ۇشاعىن ورنالاستىرعانى بەلگىلى بولدى.