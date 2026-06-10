تاياۋ شىعىستاعى جاعداي تەڭگە باعامىنا قالاي اسەر ەتەدى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىس بارىسىندا الەمدىك مۇناي باعاسىنىڭ كوتەرىلۋى تەڭگە باعامىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتكەن جوق. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
ۇلتتىق بانك باسشىسىنىڭ سوزىنە قاراعاندا، مۇناي باعاسى وزگەرۋىنىڭ اسەرى بىردەن بايقالمايدى.
- ازىرگە، ايتارلىقتاي تىكەلەي اسەرىن بايقاعان جوقپىز. ويتكەنى مۇناي باعاسىنىڭ ءوسۋى ءبىرازدان كەيىن اسەرىن بەرەدى، ياعني ءبىر جارىم نەمەسە ەكى اي ۋاقىت كەرەك،-دەدى ت. سۇلەيمەنوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار ۇ ب ءتوراعاسى قازىر مۇنايدىڭ بيۋدجەتتەگى باعاسىن قايتا قاراستىرۋعا العىشارتتار جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، يزرايل مەن يران اراسىنداعى جاعدايدىڭ ۋشىعۋى الەمدىك مۇناي باعاسىنىڭ وسۋىنە اسەر ەتتى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 484,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,42 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە؛
- يۋان 68,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,86 تەڭگەدەن ساتىلادى.