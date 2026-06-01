تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىس كۇشەيگەن سايىن مۇناي دا قىمباتتاپ بارادى
الماتى. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى الەمدىك مۇناي نارىعىندا باعا قايتا وسە باستادى.
دۇيسەنبى كۇنى Brent ماركالى مۇنايدىڭ قۇنى ءبىر باررەل ءۇشىن 93 دوللارعا كوتەرىلىپ، 2 پايىزدان استام ءوستى.
ال WTI ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى 89 دوللاردان اسىپ، شامامەن 3 پايىز قىمباتتادى.
نارىقتاعى وسىمگە الەمدىك ەنەرگيا رەسۋرستارى جەتكىزىلىمىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق سەبەپ بولىپ وتىر. سونىمەن قاتار ءيزرايلدىڭ ليۆان اۋماعىنا جاساعان اۋە شابۋىلدارى تۋرالى حابارلار دا مۇناي باعاسىنىڭ كوتەرىلۋىنە ىقپال ەتتى.
بۇعان دەيىن يران مەن ا ق ش-تىڭ كەلىسىمگە كەلۋگە جاقىن قالعانى حابارلانعان ەدى. الايدا جۇما كۇنى وتكەن كەزدەسۋدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قۇجاتقا قول قويىلمادى. كەلىسىم ءبىتىم مەرزىمىن ۇزارتۋدى جانە ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىن تولىق قالپىنا كەلتىرۋدى كوزدەيدى.
سونداي-اق يراننىڭ ورمۋز بۇعازىنداعى قوزعالىستى رەتتەۋدىڭ جاڭا تەتىگى جونىندە ومانمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتقانى بەلگىلى بولدى.
ال رەسەيدىڭ Urals ماركالى مۇنايىنىڭ باعاسى تومەندەپ جاتىر. ساۋدا دەرەكتەرىنە سايكەس، قازىرگى ۋاقىتتا بۇل مۇنايدىڭ ءبىر باررەلىنىڭ قۇنى - 82 دوللار. كەيىنگى ءبىر ايدا ونىڭ باعاسى 25 پايىزدان استام تومەندەگەن.