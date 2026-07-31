تاياۋ شىعىستاعى احۋالعا بايلانىستى مۇناي باعاسى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى گەوساياسي احۋالدىڭ كۇردەلىلىگىنە قاراماستان، جۇما كۇنى الەمدىك مۇناي باعاسى تومەندەدى، دەپ حابارلايدى Reuters.
31-شىلدە تاڭىنداعى مالىمەت بويىنشا، Brent ماركالى مۇنايدىڭ ءبىر باررەلى شامامەن 89,45 دوللاردان ساۋدالانىپ جاتىر. ال WTI ماركالى مۇناي باعاسى 83- 84 دوللار ارالىعىندا قالىپتاستى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بەيسەنبى كۇنگى ساۋدا-ساتتىق بارىسىندا مۇناي باعاسى قۇبىلىپ تۇردى. نارىق قاتىسۋشىلارى قىزىل تەڭىزدەگى كەمە قاتىناسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ جونىندەگى باستامانى باعالاپ، بۇل مۇناي جەتكىزىلىمىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى ءبىرشاما باسەڭدەتتى.
سوعان قاراماستان، مۇناي نارىعىنا ىقپال ەتىپ وتىرعان نەگىزگى فاكتور - تاياۋ شىعىستاعى گەوساياسي شيەلەنىس. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، وڭىردەگى تۇراقسىزدىق مۇناي باعاسىنىڭ قۇبىلمالىلىعىنا ءالى دە ىقپال ەتىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يران مەن يەمەندەگى حۋسيتتەرگە قارسى اسكەري ءىس-قيمىل بولۋى مۇمكىن دەگەن مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن الەمدىك مۇناي باعاسى كۇرت قىمباتتاعان ەدى.