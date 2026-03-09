تاياۋ شىعىستا قازا تاپقان ا ق ش اسكەري قىزمەتكەرلەرىنىڭ سانى قانشا؟
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ يرانعا قارسى وپەراتسياسى باستالعالى بەرى قازا تاپقان امەريكالىق اسكەريلەر سانى جەتەۋگە جەتتى. قازا تاپقان اسكەري قىزمەتكەر ساۋد ارابياسىندا ورنالاسقان بولىمشەگە قاراستى بولعان. بۇل تۋرالى ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى — CENTCOM مالىمدەدى.
- وتكەن ءتۇنى ا ق ش اسكەري قىزمەتكەرى يراننىڭ العاشقى جاۋاپ سوققىلارى ناتيجەسىندە العان جاراقاتتارىنان قايتىس بولدى، - دەپ حابارلادى قولباسشىلىق X الەۋمەتتىك جەلىسىندە. - بۇل «ەپيكالىق قاھار» وپەراتسياسى بارىسىندا ۇرىس كەزىندە قازا تاپقان جەتىنشى امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەر.
مالىمەتكە سايكەس، قازا تاپقان اسكەري قىزمەتكەر ساۋد ارابياسىندا ورنالاسقان بولىمشەگە قاراعان جانە ول 1-ناۋرىز كۇنى اۋىر جاراقات العان.
بۇعان دەيىنيراننىڭ ساراپشىلار كەڭەسى جاڭا رۋحاني كوسەمدى سايلاعانى حابارلاندى. بۇل قىزمەتكە 56 جاستاعى سەيەد مودجتابا حامەنەي - يراننىڭ بۇرىنعى جوعارعى جەتەكشىسى الي حامەنەيدىڭ ەكىنشى ۇلى تاعايىندالدى.