تاياۋ شىعىستان جاپونياعا مۇناي يمپورتى رەكوردتىق تومەن دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - ورمۋز بۇعازىنىڭ ءىس جۇزىندە جابىلۋى اياسىندا ءساۋىر ايىندا تاياۋ شىعىستان جاپونياعا شيكى مۇناي يمپورتى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 67 پايىزدان استامعا تومەندەپ، اي سايىنعى رەكوردتىق ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتتى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
جاپونيا قارجى مينيسترلىگى ساۋدا ستاتيستيكاسىنىڭ الدىن الا مالىمەتتەرىنە سايكەس، ءساۋىر ايىندا تاياۋ شىعىستان 3,84 ميلليون كيلوليتر مۇناي يمپورتتالعان، بۇل 1979-جىلى سالىستىرمالى دەرەكتەر باستالعاننان بەرى ەڭ تومەنگى كولەم.
ايتا كەتۋ كەرەك، ەل يمپورتتايتىن مۇنايدىڭ 90 پايىزدان استامى تاياۋ شىعىس ايماعىنا تيەسىلى.
جەتكىزىلىم كولەمىنىڭ تومەندەۋى ءىشىنارا ا ق ش- تان جەتكىزىلىمدەرمەن وتەلدى: ەسەپكە سايكەس، جاپونيا ولاردان 273 مىڭ تەكشە مەتر ساتىپ الدى، بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 206 ەسە كوپ.
الايدا پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچي جاپونيانىڭ مۇناي تاپشىلىعىنا تاپ بولماعانىن بىرنەشە رەت مالىمدەدى. ول ەلدىڭ ورمۋز بۇعازىنان باسقا جولداردى پايدالانا وتىرىپ ماۋسىم ايىنا دەيىن وتكەن جىلدىڭ سول ايىندا العان وتىننىڭ 70 پايىزدان استامىمەن ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. پرەمەر-مينيستر اتاپ وتكەندەي، ۇكىمەت بوساتۋعا شەشىم قابىلداعان مۇناي قورلارىن ەسكەرگەندە بۇل جەتكىلىكتى بولادى.
ەسكە سالساق، جاپونيا ناۋرىز ايىنان باستاپ ءوزىنىڭ ستراتەگيالىق قورىنداعى مۇنايدى ساتا باستادى.
سونداي-اق جاپونيانىڭ قازاقستاندىق مۇنايعا كوشۋدى كوزدەپ وتىرعانى حابارلاندى.