تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن قانشا قازاقستاندىق ەلگە قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قۇزىرلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، تاياۋ شىعىستان ازاماتتارىمىزدى قايتارۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
وڭىردەگى قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى جەرگىلىكتى جەردە ءىس-قيمىلداردى ۇيلەستىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ، وتانداستارىمىزبەن تۇراقتى بايلانىستا.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، ەۆاكۋاتسيا باستالعالى بەرى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن 8585 قازاقستاندىق ەلگە قايتارىلعان.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان يزرايلدەن ءوز ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالاۋعا جاردەم سۇرادى.
Air Astana كومپانيالار توبى بىرىككەن اراب امىرلىكتەردەن 28-اقپان مەن 10-ناۋرىز ارالىعىندا رەيستەرى توقتاتىلعان Air Astana جانە FlyArystan اۋە كومپانيالارىنىڭ جولاۋشىلارىن الىپ كەتۋ ءۇشىن 10-ناۋرىزدا رەپاترياتسيالىق رەيستەردى ورىنداۋدى جوسپارلاپ وتىر.